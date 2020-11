Dette skjer om han nekter å gå av: – Han vil bli behandlet som en hvilken som helst gammel mann

Som så mange ganger tidligere under Trumps fire år i Det hvite hus befinner USA seg nå i en situasjon de aldri tidligere har opplevd: deres president kan se ut som han vil nekte å erkjenne et valgnederlag.

Det er lang tradisjon i USA for at den sittende presidenten godtar valgnederlaget med verdighet, og deretter handler i nasjonens interesser. Trump har derimot foreløpig gitt klart uttrykk for at han mener valgprosessen ikke er legitim.

Valgobservatører sier de ikke har sett noen tegn til at det skal ha skjedd noe ureglementert, og foreløpig har ingen lagt fram konkrete bevis for omfattende valgfusk. Likevel hevder Trump og hans kampanje at valget er «stjålet».

Trump-kampanjen har allerede tatt flere saker til retten, og har bedt om omtelling i flere stater.

– Trump er unik

Det finnes ingen erfaring fra tidligere å lene seg på for det amerikanske systemet i denne situasjonen.

– Det er vel ingen som har en mal på dette. Det er upløyd mark. Det er Trump som er unik, sier Svein Melby, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Han tror ikke omtelling og rettssaker vil gi noe særlig utslag. Han mener derimot at vi i første omgang vil se at sentrale aktører i det Republikanske partiet vil legge press på Trump, og be ham om å erkjenne nederlaget.

– Man vil nok få en allmenn erkjennelse av at Biden vant valget, og Trump vil bli fortalt av sine partifeller at dette må man bare akseptere, sier Melby.

– En hvilken som helst gammel mann

Om det derimot ikke skjer kan det hende at vi vil se at hardt blir satt mot hardt.

Biden-kampanjen sendte allerede fredag et tydelig signal om at de er forberedt på at Trump vil klamre seg til makten.

– De Forente staters regjering er full i stand til å frakte uvedkommende ut av Det hvite hus, sa kampanjen i en uttalelse.

Melby sier at om ikke søksmålene som nå ligger hos flere domstoler når frem, vil Trump før eller siden uansett måtte finne seg i å forlate sitt nåværende hjem i Det hvite hus, og at det ikke krever hans samtykke.

– Det står ingenting i grunnloven om at presidenten vil være delaktig i overføring av makt, sier han.

I det 20. grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven står det at presidentens makt utløper den 20. januar klokken 12. Dermed vil Trump være for sivilist å regne, og vil følgelig bli håndtert av vaktene som de siste fire årene har forsvart ham med sine liv.

Ifølge Newsweek eksisterer det en plan for hvordan man håndterer en situasjon der presidenten nekter å forlate festen.

– Secret service vil eskortere ham. Han vil bli behandlet som en hvilken som helst gammel mann som har vandret inn på eiendommen, sier en kilde som jobbet med maktoverføringen mellom Trump og Barack Obama til nettavisen.

Uavhengig system

Prosessen som ivaretar en fredfull overføring av makt mellom presidenter er en stolt tradisjon i USA, men selv om den sittende presidenten vanligvis er samarbeidsvillig, er det ikke nødvendig.

– Han behøver ikke å være delaktig i dette, det vil rusle og gå uten ham, sier Melby.

Han tror prosessen som nå foregår i flere domstoler kan være sunn, spesielt for å få overbevist Trumps tilhengere om at Biden vant valget.

– Jeg tror det er greit at de kjører disse sakene i rettsapparatet, slik at de får lagt det dødt. Da vil det også være større sjanse for at velgerne hans må akseptere valgnederlaget, sier forskeren.

Av de 43 mennene som har hatt presidentembetet før Trump har 35 frivillig gitt fra seg makten, enten fordi de har tjent i to presidentperioder, eller fordi de har valgt å ikke stille på nytt eller tapt et valg. Åtte døde før de hadde sittet hele perioden, og én – Richard Nixon – trakk seg.