Fiskars tilbakekaller gryteskje

Produsenten har avdekket at et parti av gryteskjeen kan inneholde PAA (primære aromatiske aminer) som overskrider de akseptable grenseverdiene.

– Vi beklager for eventuelle ulemper dette medfører. Sikkerhet er høyt prioritert i Fiskars, skriver Fiskars i en pressemelding.

De skriver videre at deres produkter er produsert ved hjelp av avansert teknologi og materialer.

– Vi tester våre produkter jevnlig for å sikre at de møter de kravene som stilles til bruk i de omgivelsene de er ment for å brukes. Vi tar denne saken meget alvorlig og har siden juli hatt produktet som her er omtalt spesielt i fokus.

Ettersom produktet er i kontakt med mat, kan det utgjøre en helserisiko. Fiskars anbefaler stans i salg av produktet og tilbakekaller sleiva med øyeblikkelig virkning.

Produkt: Fiskars Functional Form Skje, Produktkode: 1027299, Partikode: 200620, EAN kode: 6424002009665.

Fiskars ber kunder som har kjøpt sleiva om å returnere den til butikken mot bytte, eller pengene tilbake.