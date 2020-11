Fikk nei til ekstrastøtte – Norwegian-aksjen stuper

Aksjen til flyselskapet Norwegian faller kraftig og er mandag morgen satt under særlig observasjon på Oslo Børs etter regjeringens nei til ekstrastøtte til selskapet.

Det kommer fram i en børsmelding klokken 8.47 mandag morgen.

Særlig observasjon innebærer at det foreligger forhold som kan gjøre at verdsettelsen av et selskap er spesielt usikker.

At et verdipapir settes under særlig observasjon påvirker ikke selve handelen, men gir informasjon til markedsaktørene om at det foreligger usikkerhet.

Norwegian-aksjen faller kraftig fra start, og er ned 13,4 prosent, melder E24.

Fredag stengte aksjen til sluttkurs 0,644 kroner, og ble omsatt mandag formiddag til rundt 50 øre, skriver DN.

Selskapet som ikke fikk ekstrastøtte fra staten har selv varslet en pressekonferanse klokken 10.30 mandag formiddag.

Sier nei

Regjeringen vil utvide og forsterke tiltakene til flyselskapene, men næringsministeren sier samtidig nei til å gi ekstra støtte til Norwegian og Erik Braathens nye flyselskap.

– Det er en tøff beskjed å få, når du har bedt om flere milliarder kroner, men mitt ansvar er å vurdere bruken av fellesskapets midler, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til TV 2.

Næringsministeren sier at regjeringen har brukt 13 milliarder kroner på luftfarten, og kommer fortsatt til å bruke penger på den.

Nybø sier at Norwegian er et selskap med over 40 milliarder i gjeld. Gitt situasjonen som Norwegian befinner seg i, med den finansielle strukturen, anser næringsministeren det ikke som forsvarlig å gå inn med så mye penger til selskapet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at han forstår at det er en tøff beskjed å få for Norwegian, men understreker at å gå inn i Norwegian ville medført usikre konsekvenser.

Utvider lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen ble lansert 19. mars og er på inntil 6 milliarder kroner, der 3 milliarder kroner var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Foreløpig har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordningen. Forlenging av trekkperioden vil åpne for at eventuelle udisponerte midler kan gjøres tilgjengelig utover våren.

– Vi ønsker å hjelpe til videre, og derfor vil vi kjøpe ruter for én milliard kroner. Vi endrer også tilbakebetalingstiden fra to til tre år, slik at vi kan bidra til at luftfarten kommer seg gjennom dette, sier Nybø.

(NTB/TV 2)