Oxford Dictionary endrer definisjonen av ordet «kvinne»

Ifølge The Guardian endrer ordboka definisjonen de har brukt til nå fordi den ifølge kvinnesaksorganisasjoner har vært «diskriminerende og nedlatende» og «forankrer menns eierskap til kvinner».

Tidligere har det stått i The Oxford English Dictionary, som av mange regnes for å sette normen for engelsk rettskrivning, at en kvinne er en manns kone, kjæreste eller kvinnelige kjæreste.

Nå fjernes ordet «mann» for å gjøre definisjonen kjønnsnøytralt, slik at en kvinne nå er definert som «en persons kone, kjæreste eller kvinnelige kjæreste».

– Dette er et stort steg fremover for LGBT-folket, sier Maria Beatrice Giovanardi.

I fjor startet hun en underskriftskampanje for å få ordbokas forlag, Oxford University Press (OUP), til å gjøre endringer i ordboka.

Nærmere 35.000 personer skrev under.

Nekter å fjerne «bitch»

En talsperson for OUP sier til nettstedet at endringene er blitt gjort etter at kvinnesaksorganisasjoner kritiserte dem for å være «diskriminerende og nedlatende» overfor kvinner.

Women's Aid og Women's Equality krevde at «woman» skulle utvides til å inkludere eksempler på minoriteter, som transkjønnede og lesbiske kvinner.

Giovanardi reagerte også sterkt på at «bitch» står oppført som «en ondskapsfull, ubehagelig eller mislikt kvinne».

Selv om OUP endrer definisjonen av ordet «woman», endrer de ikke definisjonen av «bitch».

– Vår ordbok reflekterer, i stedet for å diktere, hvordan språk blir brukt. Det blir drevet av hvordan ekte mennesker bruker engelsk i sitt dagligliv, sier en talskvinne for OUP.