Zlatan-bilde skapte spekulasjoner – nå forklarer han delingen

Zlatan Ibrahimovic har ikke spilt for det svenske landslaget siden han ga seg etter EM i 2016, men det blir stadig spekulert i et comeback.

Superspissen, som står med ni mål på ni kamper denne sesongen, satte fart på ryktene da han forrige uke delte et bilde av seg i sosiale medier.

Med teksten «Long time no see» og bilde av seg selv i den svenske landslagsdrakten var det lett å tro at Ibrahimovic gjør Sverige-comeback.

Men da den svenske landslagstroppen ble presentert i etterkant, var ikke Ibrahimovic blant spillerne landslagssjef Janne Andersson hadde tatt ut.

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

– Hvorfor jeg la ut bildet? Det var bare for å spre glede før landslagsuttaket, ikke for at jeg skal gjøre comeback på landslaget. Det var for å irritere Sverige, sier Ibrahimovic til italienske Sky, gjengitt av Aftonbladet, etter 2-2 for Milan mot Hellas Verona søndag kveld.

Landslagssjef Andersson hadde sett bildedelingen da han møtte pressen forrige uke.

– Jeg forstår ikke hva han mener. Jeg bruker ingen energi på det, uttalte Andersson, som sa videre at han ikke hadde hatt kontakt med superspissen siden 2016.

Zlatan Ibrahimovic har tidligere vært sterkt kritisk til flere av valgene til Sveriges landslagssjef.

Ibrahimovic står med 62 mål på 116 landskamper for Sverige.

Se Danmark mot Sverige på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag fra klokken 19.25.