Mangler kjempeviktig signatur – personen som kan fikse problemet sitter stille i båten

Siden 1963 har den lite kjente etaten reagert kjapt for å sørge for en kjapp maktoverføring. Utsettelsen kan få store konsekvenser for Joe Biden.

I helgen holdt demokraten Joe Biden sin seierstale i etterkant av at amerikanske medier slo fast at han sto igjen som vinneren etter valget 3. november.

Under talen i byen Wilmingon i delstaten Delaware fortalte demokraten hva han ønsker å gjøre fremover, lovet handlekraft og sa samtidig at han vil samle en helseekspertgruppe for å få bekjempe koronapandemien allerede mandag denne uken.

Signaturnekt

USAs president Donald Trump har ikke annerkjent Biden-seieren, og har varslet en rekke valgrelaterte søksmål. Nå er har det også oppstått en utfordring med store praktiske konsekvenser for Biden.

Ifølge avisen Washington Post nekter lederen for en føderal etat å signere en meget viktig signatur for Biden. The General Services Administration (GSA) er ifølge avisen ikke særlig kjent, og har i hovedsak ansvar for offentlige bygninger. Men etter valgkampen er det GSA-sjef Emily Murphy som er ansvarlig for å signere brevet som gir Biden og hans folk tilgang til ansatte hos myndighetene, kontorlokaler, utstyr og lønnsystemer.

Biden kan heller ikke få seg en epostadresse hos amerikanske myndigheter før dette skjer.

Siden 1963 har GSA vært en sentral del av maktoverføringen ved amerikanske valg, og Washington Post skriver at etaten vanligvis reagerer mellom få timer og opp til et døgn innen media omtaler vinneren, altså flere uker før valgmennene møtes for å gjøre den formelle biten.

De siste 36 timene har det ikke blitt sendt noe brev fra Murphy, skriver avisen.

– En beslutning har enda ikke blitt tatt, opplyser talsperson Pamela Pennington ved GSA til Washington Post.

– Sjefen vil fortsette å følge, og oppfylle, alle kravene under loven, fortsetter hun.

Per nå har heller ikke Det hvite hus eller Trump-valgkampen vært i kontakt med Biden-leiren om maktoverføring, opplyser sistnevntes talsperson.

Skjønner ventingen

En tidligere GSA-advokat, Robert C. MacKichan Jr, sier til Washington Post at han skjønner hvorfor Murphy venter, ettersom Trump bestrider valget. I tillegg sier han at midlene som eventuelt brukes ikke kan kreves tilbake igjen.

– Jeg tror ikke at jeg ville følt med komfortabel med den avgjørelsen nå, sier han, og legger til at han tror Murphy vil være rettferdig i prosessen.

Raser

Om dette fortsetter å dra ut frykter eksperter avisen har snakket med at dette kan bli den andre utsatte overgangsperioden for en amerikansk president i moderne tid. Sist gang dette skjedde var etter 2000-valget, da en valgtvist var innom høyesterett før George W. Bush ble innsatt.

– Ingen etatssjef vil ta grep før presidenten når det dreier seg om maktoverføring, sier en sentral kilde i amerikanske myndigheter til Washington Post.

Vedkommende tror disse lederne vil bli bedt om å ikke svare Biden-valgkampen fremover.

Demokraten Gerald E. Connolly, som leder en av tilsynsgruppene i Representantenes hus, krever at GSA-sjef Murphy fordømmes.

– Oppførsel som dette samsvarer med hennes underdanighet overfor presidenten. Det er helt klart skadelig for maktoverføringen, sier han.

Murphy har tidligere fått hard kritikk for å forsvare Trump i en sak angående presidentens hotell i hovedstaten, som ligger på føderal eiendom, og den planlagte sammenslåingsprosessen til FBI.