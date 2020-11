Stemmeopptellerne får skumle telefoner: – Dårlig tilslørte drapstrusler

En av valgsjefene i Philadelphia, republikaneren Al Schmidt, forteller i et TV-intervju at han ser på juksanklagene som galskap.

I helgen holdt demokraten Joe Biden sin seierstale i Delaware etter at amerikanske medier lørdag utpekte han som valgvinner, og 20. januar neste år inntar han trolig Det hvite hus.

Det gjorde nyhetsbyrået AP og TV-kanalen først da de var sikre på at delstaten Pennsylvania ville gå i hans favør. TV 2s tallknuser Terje Sørensen slo dette fast dagen før, fredag ettermiddag.

Flere søksmål

USAs president Donald Trump har ikke anerkjent Biden som valgvinner, og både han og teamet hans har uttalt at de nå vil kjempe med nebb og kjør.

– Jeg vant valget. Fkk 71 millioner lovlige stemmer, skrev Trump på Twitter lørdag.

Han har kommet med flere anklager om valgjuks, uten å komme med beviser for dette. Valgkampapparatet hans har varslet en rekke søksmål, deriblant i Pennsylvania.

– Galskap

En av valgsjefene i delstaten, Al Schmidt, forteller i et nytt intervju med CBS-programmet 60 Minutes at han ikke skjønner seg på anklagene. Han er i likhet med presidenten republikaner, og opplyser om at han er forferdet over hva kontoret hans nå opplever.

Han var blant annet til stede da to væpnede menn fra nabostaten Virginia ble pågrepet like utenfor opptellingskontoret torsdag forrige uke.

– Fra innsiden føles dette som galskap, sier han til TV-programmet.

Svært sjeldent

Ifølge nyhetsbyrået AP er valgjuks i USA svært sjeldent, og når det skjer blir det generelt oppdaget og straffeforfulgt.

– Typiske tilfeller er at noen ønsker å ære ønskene til en nylig avdød og enten vitende eller uvitende fyller ut stemmeseddelen, skriver nyhetsbyrået.

Trump-valgkampen har kommet med anklager om at over 21.000 døde har stemt i Pennsylvania. Sakens dommer, John Jones, har stilt seg tvilende til anklagene.

Får truende telefoner

Valgsjef Schmidt sier han ikke skjønner anklagene som kommer fra flere hold nå:

– Ved dags ende teller vi kvalifiserte stemmer fra velgerne. Kontroversen rundt dette er noe jeg ikke skjønner. Det er folk som kommer med anklager om at vi ikke teller stemmer, eller legger til falske stemmer. De finner på ting so mer galskap, sier han.

Han synes oppringingene kontoret får er spesielt nifse:

– Telefonsamtaler som minner oss om at «det er dette Det andre grunnlovstillegget handler om, folk som oss», sier han videre.

Det henviser til retten til å bære våpen.

– Det er dårlig tilslørte drapstrusler. For å telle stemmer i et demokrati, sier han videre.