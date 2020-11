Malmös gullfest avlyst da kapteinen testet positivt på koronaviruset etter kampen

Anders Christiansen kjente symptomer forenlig med covid-19 etter sluttsignal, jubel og intervjuer. Han lot seg teste og fikk vite at han er koronasmittet, skriver klubben på sitt nettsted.

Som følge av det ble den planlagte gullmiddagen for alle involverte avlyst.

– Anders kjente ingenting før kampen. Han gjorde en sterk innsats på banen, feiret etterpå og gjorde intervjuer, men da adrenalinet hadde lagt seg følte han seg ikke bra. Han ble igjen med legen og tok en hurtigtest som ga positivt utslag, sier sportssjef Daniel Andersson.

Klubben innstiller nå alle aktiviteter for A-laget i en uke.

Kort prosess

Allerede etter et kvarter sto det 3-0 i Malmö, og seiersfesten kunne begynne. De tre poengene betyr at Malmö er 10 poeng foran nærmeste utfordrer Elfsborg når bare tre serierunder står igjen. Klubben tok sitt 21. seriegull, men det første siden 2017.

Trener Jon Dahl Tomasson, som var Åge Hareides assistent på det danske landslaget, kunne feire gull i debutsesongen som Malmö-trener. Det måtte han gjøre fra sykesengen hjemme, etter at han tidligere i uken testet positivt på koronaviruset.

– Det har vært en utrolig reise med dette laget, sa han til Dplay via telefon.

– Det har vært fire tøffe dager siden jeg ble syk. Jeg har hodepine og er trøtt, men gutta gjorde en veldig god jobb både i dag og gjennom hele sesongen. Jeg er stolt av dem.

Bayern München

Sirius-trener Henrik Rydström sa at Malmo er «Sveriges Bayern München».

– Det er ikke alltid det vakreste, men det er fryktelig effektivt. Sveriges beste lag med de beste spillerne, den beste treneren og den beste sportssjefen. De herjet fryktelig med oss de første 20 minuttene, sa han.

Isaac Kiese Thelin nikket inn ledermålet før det var spilt tre minutter. Anders Christiansen doblet ledelsen fem minutter senere med assist fra Ola Toivonen. I det 15. minutt var det Toivonens tur til å score da han nikket inn Bergets innlegg.

Alt var allerede avgjort, men Eric Larsson økte ledelsen kvarteret før slutt.

Berget pådro seg et gult kort som gjør at han må stå over neste seriekamp, men det spiller liten rolle. Ingen kan frata Malmö førsteplassen.

