Scoret hat trick med tre straffespark – kjempesmell for Real Madrid

Valencia–Real Madrid 4–1 (2-1)

Martin Ødegaard var tilbake på banen da Real Madrid gjestet mektige Mestalla.

Se sammendraget fra kampen øverst!



Men det var hjemmelagets Carlos Soler (23) som ble den store helten.

– Den første straffen la jeg samme sted som forrige gang jeg scoret på straffespark. Real Madrid-spillerne ropte til meg «vi vet du setter den midt i mål», det handler om å ignorere det, sier hat trick-helten.

– For oss var denne seieren veldig viktig, legger han til.

Spanjolen scoret tre mål. Alle målene scoret han fra straffemerket.

– I dag slipper vi inn tre straffespark og et uheldig mål. De skaper ikke mye utenom det, sier Real Madrid-keeper Thibaut Courtois etter kampen.

Det var Real Madrid som tok ledelsen etter et vakkert langskudd fra Karim Benzema. Så pekte dommer på straffemerket til Real Madrid for første gang.

Carlos Soler gikk frem. Thibaut Courtois reddet straffen, og returen ble satt i stolpen av Soler. Til slutt endte ballen i mål etter at stortalentet Yunus Musah satte ballen i garnet.

Dommer annullerte målet, ettersom Musah var for tidlig inne i boksen da straffen ble tatt. Det var også en Real Madrid-spiller, noe som sørget for at straffen skulle bli tatt på nytt.

Soler la ballen i samme hjørnet, men denne gangen scoret han.

Like før pause var Raphael Varane uheldig å satte ballen i eget mål. Dermed kunne Valencia gå til pause med ledelse.

– Dette er en dag vi må prøve å glemme. Nå reiser vi på landslagsoppdrag, så får vi slå tilbake etter det, sier Real Madrid-keeperen.

Ramos med hysterisk hands

Etter pause tok det kun 20 minutter før Carlos Soler hadde satt to nye straffespark i mål. Det siste kom etter at Sergio Ramos slo ballen unna med et skikkelig volleyball-slag.

Martin Ødegaard ble byttet inn etter 64 minutter, men drammenseren klarte aldri å sette sitt preg på kampen.

Real Madrid taper terreng til toppen etter tapet. De er riktignok foran Barcelona, men foran dem har Real Sociedad, Villarreal og Atletico Madrid plassert seg.