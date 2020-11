Da dette bildet ble tatt, visste ikke Bush hva Clinton hadde knabbet fra Det Hvite hus

20. januar neste år overtar demokraten Joe Biden trolig Det hvite hus i Washington D.C.

Han holdt i helgen sin seierstale i hjemstaten Delaware, kort tid etter at amerikanske medier utpekte han som den seirende part etter valget 3. november.

Men hvorvidt USAs nåværende president Donald Trump kommer til å forsøke seg på et tilsvarende pek som skjedde 20 år før, er heller usikkert. For det er nemlig ikke uhørt at avtroppende presidenter forsøker å spøke med eller sabotere sine etterfølgere på vei ut døren.

Eller at ferske president-leirene blir mugne når de oppdager omfanget.

Datamaskinkrøll

Et bilde fra da George W. Bush overtok nøklene til Det hvite hus fra Bill Clinton 20. november 2001 viser sistnevnte med et stort glis om munnen. Kanskje hadde det noe med hva regjeringen hans hadde rappet med seg på veien ut døra.

For få dager senere kunne ABC News melde at Bush-rådgiverne jobbet med å komme til bunns i et mysterie: W-ene i Det hvite hus manglet fra de aller fleste datamaskinene, og i flesteparten av tilfellene der de fortsatt var der, var knappene sabotert.

– Jeg skulle sagt «Wow», men reaksjonen blir vel bare «Oh», var reaksjonen til pressesjef Ari Fleischer.

Raserte Det hvite hus

Ifølge nyhetskanalen ble Clinton-teamet satt høyt på listen over mistenkte, og selv om Fleisher forsto at det var en spøk, uttalte han også dette:

– Om de ikke blir funnet, og PC-en ikke funker, så er det myndighetenes eiendom som må byttes ut eller fikses.

Tonen fra den nye regjeringen ble noe hardere da de oppdaget oppfanget. Prislappen for å fikse tastaturene endte ifølge regnskapskontoret i Kongressen på en sum som tilsvarer nær 64.000 kroner. Det ble også funnet sammenlimte skuffer, dørhåndtak som manglet, presidentmedaljer på avveie, slemme telefonbeskjeder og tagging på toalettene som rakket ned på den nye presidenten, skrev New York Times da.

Totalsummen kom på over 184.000 norske kroner.

– Clinton-administrasjonen behandlet Det hvite hus verre enn førsteårsstudenter som sjekker ut av studenthybelen sin, sa Bob Barr.

Tidligere visepresident Al Gore knabbet ifølge Washington Post med seg en byste av Abraham Lincoln, men leverte den tilbake etter få dager etter da den ferske visepresidenten Dick Chaney ble sur.

Clinton utsatt for det samme

Ifølge New York Times bemerket regnskapskontoret i Kongressen at tilsvarende pek og sabotasje også skjedde da Bill Clinton overtok Det hvite hus fra George Bush senior i 1993.

– Vi har ikke greid å konkludere om 2001-overgangen var verre enn den forrige.

Da tidligere president Barack Obama var på vei ut av Det hvite hus ga streng beskjed til sine ansatte om å ikke gjøre noe som lignet på pek eller spøker mot den kommende administrasjonen, skriver Washington Post.

– Et skifte uten humor

Hans Olav Lahlum, som er historiker og TV 2s USA-kommentator, tror ikke Trump vil spille Biden et lignende puss neste år. Per nå har heller ikke USAs president erkjent nederlag i valget, og har uttalt at det lang på vei er over.

– Jeg tror ikke det blir humor i forbindelse med dette skiftet. Forholdet er for anspent, sier Lahlum til TV 2.

USA-ekspert Eirik Bergersen er også godt kjent med tradisjonen, og han sier Trump sikkert kommer til å finne på noe for å sette sine spor.

– Men akkurat hva han kommer til å finne på, er ikke godt å si, sier han.