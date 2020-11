Vålerenga for alvor med i medaljekampen: – Alt ligger i våre hender

Vålerenga–Odd 2–0 (1–0)

Bodø/Glimt trenger kun ett poeng for å vinne Eliteserien, men bak dem pågår det en dramatisk kamp om medaljeplassene.

Se sammendraget fra kampen øverst!



Vålerenga og Odd lå begge med 42 poeng før søndagens runde, men etter at hovedstadslaget vant, klatrer de opp i ryggen på Rosenborg og Molde. Trønderne har bedre målforskjell, mens Molde har to poeng mer.

– Alt ligger i våre hender nå. Vi skal møte Rosenborg, jeg tror vi kommer til å følge hverandre helt til siste serierunde, sier Matthías Vilhjálmsson til TV 2 etter kampen.

Dermed har Dag-Eilev Fagermo i sin første VIF-sesong for alvor meldt klubben på i medaljekampen. Dermed lever drømmen om europaspill for blåtrøyene.

– Det hadde vært fantastisk å avslutte med en medalje. Det vil være en utrolig fin avslutning på mitt Norges opphold, sier Vilhjálmsson, som etter sesongen drar hjem til Island.

I tillegg fikk Vålerenga-sjefen en solid revansje etter at Odd vant 4-1 da legene møttes på Skagerak Arena tidligere i år. Etter kampen stakk Fagermo rett hjem, uten å møte pressen.

– Muligheten til medalje er absolutt til stede, sier Fagermo til TV 2 etter kampen.

– Det betyr ikke noe ekstra for meg personlig, men det betyr mye siden vi er tabellnaboer. Jeg skal innrømme at det hadde vært tøft å tape begge møtene med Odd, det skal jeg, sier Fagermo.

Tidligere Odd-spiller sendte Vålerenga i ledelsen

Etter tolv år som hovedtrener i Odd valgte Dag-Eilev Fagermo etter forrige sesong å ta over Vålerenga.

Etter å ha brukt lang tid på trenerjakten valgte Skien-klubben å gi Fagermos assistent gjennom de tolv sesongene, Jan Frode Nornes tilliten.

Nornes uttalte i ettertid at Fagermo hadde sagt til ham «Du er rett mann til å ta over», noe som var med på å sørge for at han ønsket seg jobben.

Det var spilt 39 minutter da Herolind Shala sendte blåtrøyene foran.

Magnus Lekven løftet ballen inn bak Odds forsvar, og Vidar Örn Kjartansson fikk dyttet ballen bakover med hælen. Der kom Shala, som fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål.

Odds største sjanse kom da Robin Simovic hamret til fra spiss vinkel, men unge Kristoffer Klaesson reddet mesterlig.

Fem minutter før slutt satte Vålerenga spikeren i kista. Christian Dahle Borchgrevink la inn. I feltet var Odin Thiago Holm sterk, og fikk ballen videre til Matthías Vilhjálmsson. Islendingen var sikker fra syv meter.