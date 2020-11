Lekestue mot Arsenal: – Det er en herlig arroganse over Aston Villa

Arsenal - Aston Villa 0-3 (0-1)

Etter å ha fått en scoring annullert for offside etter to minutter, satt den for Aston Villa i det 25. spilleminutt. Og det etter lekkert angrepsspill, der det til slutt ble Bukayo Saka som var uheldig og satte ballen i eget mål etter innlegg fra Matt Targett.

– Det er en herlig arroganse over Villa nå. De har en is i magen, de tør å holde på ball og tør å spille. Dette er et lag der jeg tenker at manageren har gjort en god jobb, altså. Dean Smith, her skal du ha skryt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Arsenal-forsvaret får kritikk

Men forsvarsspillet til Arsenal får alt annet enn skryt.

– Det er altfor passivt og det er taklingsvegring. Når du er på utsiden av boksen, må du også tørre å gå i og sette inn et press. Du kan ikke bare rygge, rygge, rygge, er Thorstvedts dom.

– Vi sitter altfor ofte, tenker jeg, og slakter og snakker om dårlig forsvarsspill. Men dette er dårlig forsvarsspill. Dette er elendig forsvarsspill, legger han til.

To Villa-scoringer på tre minutter

Arsenal hadde sine sjanser, men fant ikke veien til nettmaskene. Men Aston Villa fortsatte å jage, og i det 72. minutt satt kveldens nummer to da Ollie Watkins hamret til.

Tre minutter senere økte samme mann til 3-0 - mellom beina på Bernd Leno.

– Vi fikk tre poeng mot et godt lag på Emirates. Helt utrolig, synes jeg. Vi jobbet så hardt. Vi har sluppet inn en del mål de siste kampene, men det handler om å slå tilbake og det gjorde vi i dag, sier Watkins til Sky Sport etter kampen.

Han står så langt med seks mål i Premier League og stortrives i ligaen.

– Jeg elsker det. Det er selvsagt litt press siden jeg er ny, men jeg må bare jobbe hardt og score mål. Bestefaren og onkelen min kommer nok ikke til å være så fornøyd med kampen i dag, for de er Arsenal-fans. Jeg er Arsenal-fan, selv. Jeg er bare skikkelig glad, sier Watkins og ler.

– Hvis ikke Dean Smith er stolt nå, er han det aldri. Det er rørende å se hvordan denne gjengen her har kjempet for å unngå nedrykk og klarte det med nød og neppe. Nå ser de rett og slett ut som et forvandlet lag, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Aston Villa klatrer opp på sjetteplass i Premier League med 15 poeng, tre poeng bak Leicester på tabelltopp.

Arteta: – Det er mitt ansvar

Arsenal ligger på ellevteplass med 12 poeng.

– Først og fremst, gratulerer til Aston Villa for måten de spilte på og seieren. Vi presterte under det som er vår standard, og jeg må helt ærlig si at dette er første gangen jeg har sett en kamp der vi ikke spiller som et lag, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til Sky Sports.

– Jeg tar fullt ansvar, for det er mitt ansvar at vi skal prestere på banen. I dag gjorde vi ikke det. Vi startet ikke kampen godt nok, vi tapte alle duellene og slurvet med ballen. Da vi skapte sjanser, traff vi ikke mål. Men jeg tror at det kan komme gode ting ut av tunge stunder, og nå vil jeg se hvordan alle reagerer på dette, legger han til.