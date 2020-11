Klopp med full støtte til Solskjær: – Noen må begynne å tenke

Etter seieren over Everton lørdag fyrte Ole Gunnar Solskjær løs mot kampoppsettet i Premier League. Årsaken var at Manchester United hadde spilt Champions League-kamp i Istanbul onsdag kveld, og var satt opp til tidligkampen i Premier League lørdag.

– Selvfølgelig var det tilfredsstillende å vinne, for vi var dømt til å mislykkes. De setter guttene opp til å feile. Vi fikk Luke Shaw skadet i dag fordi vi har vært i Tyrkia. Vi har spilt enormt mange kamper denne sesongen allerede. Vi var i Tyrkia onsdag kveld, kom hjem torsdag og spiller tidligkamp lørdag. Det er fullstendig galskap, sa Solskjær.

– Det er døden

Søndag fikk han full støtte av Jürgen Klopp som benyttet sjansen etter kampen mot Manchester City til å komme med sine tanker rundt saken.

– Angående Ole sa i går... For to uker siden snakket jeg med Premier League, der jeg sa at et lag som spiller borte i Champions League onsdag kveld ikke skal spille 12.30 på lørdag. Det er ikke lov, sier tyskeren til Sky Sports før han fortsetter:

– Tottenham spilte i Razgrad torsdag kveld og hadde kamp i dag kl.12.00. Helt ærlig, sett oss opp lørdag eller søndag, men ikke 12.30-kampen. Det er døden. Du våkner opp, og så skal du spille fotball med en gang når du er midt i rehabiliteringsfasen. Premier League er nødt til å endre det. Dette går ikke.

Klopp kom med en klar oppfordring.

– Sky Sports, BT Sport, alle må sette seg ned og snakke sammen. Vil dere ha god fotball? Gi spillerne i hvert fall et par timer mer. Vi ber ikke om neste dag eller mandag kveld, for det er umulig i det tette kampprogrammet, men noen må begynne å tenke. Den jeg snakket med i Premier League sa til meg at han ikke kan endre det, men det er han som setter opp kampene. Men hvis ikke han kan gjøre noe, må noen andre stå opp.

Guardiola: – Vi beskytter ikke spillerne

Pep Guardiola er også bekymret for spillerne i det tette kampprogrammet. Han mener Premier League må gjeninnføre fem bytter og forteller til Sky Sports at han også diskuterte dette med Klopp etter søndagens kamp.

– Se, en England-spiller, Trent Alexander-Arnold er skadet. Over hele verden operer man med fem bytter. Her tror vi tydeligvis at vi er mer spesielle, og har kun tre bytter. Vi beskytter ikke spillerne. Det er en katastrofe, sier Manchester City-manageren til Sky Sports.



– Med den kalenderen vi har vil jeg kreve, hvis folk lar meg, å få tilbake fem bytter for å hjelpe managerne, spillerne og alle. Hvis ikke er det vanskelig å stå i det, understreker Guardiola.