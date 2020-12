Peter Rawlinson var i sin tid ansvarlig for å utvikle forgjengeren til elbilen Think. Da bodde han til og med i Norge.

Siden den tid har han fortsatt å jobbe mye med elbil. Først var han ansvarlig for Tesla Model S og Model X. Etter perioden i Tesla, ble han med på et nytt amerikansk elbilprosjekt: Lucid.

Der er han nå blitt toppsjef. Ikke bare har de konstruert en helt ny bil, som på mange områder er i særklasse. De er akkurat nå også i gang med å ferdigstille sin egne fabrikk. De første pre-produksjonsmodellene er ventet å bli klare før nyttår.

– Vi begynte på fabrikken vår i Casa Grande i desember 2019. Den er dedikert til elbiler, og den ble klar på rekordtid, forteller en entusiastisk Rawlinson i et eksklusivt videointervju med Broom.

Peter Rawlinson sammen med prototypen på Lucid Air. Neste år kommer den spennende nye elbilen på markedet.

Bygger selv

De fleste ferske bilprodusenter forsøker gjerne å finne samarbeidspartnere til selve produksjonen. Men at det er et modig valg å bygge sin egen fabrikk, det vil ikke Rawlinson være med på.

– Modig? Neida, det er det eneste riktige. Hør her. I moderne tid har vi kun fått én ny bilprodusent utenfor Kina, som har lykkes. Det er Tesla. Og de gjør akkurat det samme. Egen fabrikk, spesielt tilpasset akkurat våre biler, er rett og slett det eneste som gir mening, hvis du begynner å se på tallene. Uten egen fabrikk, blir marginene for dårlige.

Setter ny standard

De første eksemplarene av toppmodellen til Lucid, Air Dream Edition, skal etter planen pumpes ut av fabrikk allerede neste år. Det blir en bil som på mange områder setter en ny standard.

Den får rekkevidde på opptil 832 kilometer (målt etter den strenge, amerikanske målemetoden EPA) – og skal klare 0-100 km/t på bare 2,5 sekunder.

Men det er særlig én ting Rawlinson mener Lucid er bedre på enn alle de andre elbilprodusentene: Effektivitet, eller forbruk, om du vil.

Her overgår Lucid selv Tesla. Det får de til takket være en komprimert drivlinje, svært lav luftmotstand (Cd-verdi på 0,21), avansert software som styrer batteriet og erfaring fra Formula E-racing.

Lucid ønsker å måle seg mot flaggskipet til Mercedes-Benz: S-klasse. Lucid skal friste med mye avansert teknologi og god bakseteplass, i tillegg til klasseledende ytelser og rekkevidde.

– Ingen snakker om det

Rawlinson hevder at Lucid er 17 prosent mer effektiv enn Tesla.

– Det gir oss selvsagt en stor fordel. For det første trenger vi ikke like stort batteri for å klare samme rekkevidde. Med mindre batteri, reduserer vi vekt, øker plassen – og sparer penger. Batteriet er det dyreste med elbil. Med mindre og dermed billigere batteri, kan vi tilby en mer gunstig pris på bilen, forklarer Rawlinson.

Han understreker at de har "jukset" litt med Air, som både har stort batteri (113 kWt) og svært effektiv drivlinje.

– Etterhvert skal vi komme med billigere biler. Men vi starter med en maktdemonstrasjon først. En bil som definerer oss som merke. Så skal det komme volummodeller, etterpå, sier Rawlinson.

Allerede har Lucid planene klare for en stor SUV, som har navnet Gravity. Den vil koste omtrent det samme som Air, og skal være på markedet i 2023.

Dobbel gevinst

Lucid-sjefen utdyper videre temaet han er aller mest opptatt av:

– Det er litt merkelig hvor lite fokus det er på forbruk på elbiler. Alle snakker om størrelsen på batteriet og prisen på kobolt. Mens spørsmålet man burde stille seg er hva det koster å kjøre x antall kilometer per kilowattime. Da må du dele prisen per kilowattime, på hvor mange kilometer du klarer per kilowatttime. Det som står over streken i brøken er kostnad per kilowattime. Under streken er forbruket, altså hvor mange kilometer klarer du per kilowattime.

Slik blir Lucid Air seende ut.

Hvis du får halv pris på batteriet, blir kun tallet øverst i brøken halvparten så stort. Men hvis tallet du deler på blir halvparten så stort, kan du også redusere tallet over streken. Da får du dobbel gevinst.

– Lucid er 17 prosent mer effektiv enn Tesla – og de er minst seks år foran alle andre som lager elbil. La oss ta et annet eksempel. VW ID.3 kan kjøre 3,5 miles (ca 5,6 kilometer, red. anm.) per kilowattime. Lucid klarer 4,5 miles (7,2 kilometer). De tallene alene viser jo i seg selv at vi er mye mer effektive. Men de viser ikke hele sannheten. Hvis vi tar høyde for at Lucid er en mye større og mye raskere bil, blir forskjellen enda større i vår favør, sier Rawlinson.

– Kommer ingen revolusjon

På rekkevidde er det mange som snakker om en batterirevolusjon, i forbindelse med faststoff-batterier (solid state).

Flere bilprodusenter jobber for å få denne løsningen på plass, men ingen har klart det ennå. Rawlinson tror ikke det skjer med det første, heller.

– Ikke misforstå. Så snart noen finner ut av det, vil vi gjerne hjelpe til og bruke det. Men så langt er det ingen som er der. I stedet handler utviklingen nå om mange små grep. Det var sånn vi gjorde det med Tesla Model S. Og det er sånn vi gjør det med Lucid, understreker Rawlinson.

Kan reserveres

Det er mulig å reservere både Air, Air Touring og Air Grand Touring mot et depositum på 8.900 kroner allerede.

Går du for toppmodellen, må du belage deg på å punge ut betydelig mer. I USA koster Air Dream Edition 7.500 dollar å reservere ...

Så langt er det ikke sluppet noen tall rundt hvor mange som har reservert Lucid Air i Norge.

Først ut på markedet er toppmodellene – Air Dream Edition og Air Gran Touring – som skal komme i løpet av andre kvartal i 2021. Gran Touring er planlagt i fjerde kvartal neste år – mens innstegsmodellen kommer først i 2022.

