Håndballgutta med storseier i EM-kvalifiseringen

Sander Sagosen og de andre norske håndballgutta hadde en svipptur til Italia og EM-kvalifiseringskamp. Den endte med 39-24-seier mot et svakt italiensk lag.

Troppen la sin treningsleir til Tyskland slik at smittevernreglene skulle bli mest mulig gunstige for de mange Tyskland-proffene.

I et innleid fly reiste troppen så til Pescara søndag morgen. Der ble det ikke så mye spenning. Italia har hatt framgang i herrehåndball, men det er fortsatt et godt stykke opp til toppen.

Til pause sto det hele 17-7. Sander Sagosen scoret fire mål og hadde fem målgivende pasninger før han ble tatt av til pause. Magnus Jøndal og Kevin Gulliksen scoret sju mål hver i den norske målfesten.

Det var Norges 20. seier over Italia på 22 møter. Kampene har ofte foregått uten stor dramatikk, men i februar 1987 gikk det hett for seg. Da ble Gunnar Pettersen slått ned av en italiensk motspiller (Marco Bozzola) under en kamp i B-VM i Bolzano i Italia.

Norge spilte søndag sin første landskamp siden bronsekampen i EM 25 januar. Der ble det norsk seier over Slovenia.

Det er høyst uklart hva som skjer videre i EM-kvalifiseringen. Norge står oppført med to kamper rett før avreise til VM i Egypt. Per i dag må de settes på oversikten over «meget usikre».

(©NTB)