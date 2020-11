– Dette skjer hvert eneste år, men i løpet av mine 35 år med fugletitting har jeg aldri opplevd et lignende omfang. Det sier Pelle Wickstrøm, initiativtaker bak hjelpeorganisasjonen Fuglehjelpen.

Fuglehjelpen arbeider blant annet med flytting av skadede fugler.

– Bare i dag har jeg fått over 70 henvendelser fra folk som har sett disse dyrene. Jeg tipper at det nå ligger rundt 500 lomvier i Oslo som er døende eller døde, sier Wickstrøm.

Det er ikke meningen at de arktiske fuglene skal være i hovedstadens sentrum. Bymiljøetaten skriver at en sterk sørlig vind har dratt sjøfuglene fra Norskehavet og Skagerrak, og inn i Oslofjorden.

Nå vet ikke Wickstrøm sin arme råd.

– Dersom ingen hjelper dem, så er de dødsdømte. Man bør jo samle dem og fly dem ut til Atlanterhavet, men hvem skal liksom gjøre det, spør han retorisk.

LOMVI: Erik Holm fant denne pingvin-lignende skapningen rett ved Carl Berners plass i Oslo. Foto: Privat

Hvorfor er de her?

Fuglene har forvillet seg inn i Oslofjorden, men hvorfor flyr de ikke bare av sted?

– Det ser ut til at fuglene i år sliter med matmangel. De som har havnet langt inne i Oslofjorden vil dermed ikke ha god nok kondisjon til å fly av gårde, svarer Roar Solheim, førstekonservator i zoologi ved Naturmuseet, Universitet i Agder.

Zoologen forteller videre at fuglene ved matmangel ender opp i en ond sirkel.

– De har for dårlig kondisjon til å fly de 200 milene som må til for å nå havet, og blir dermed i bysentrum i håp om å finne mat der.

Bymiljøetaten skriver at de den siste tiden har funnet flere alkefugler som tilsynelatende har dødd av avmagring, både som følge av matmangel i Oslofjorden og der hvor de i utgangspunktet kom fra.

Per 2015 er både alken og lomvien kritisk utrydningstruede dyr i Norge.

Har skjedd før

Solheim bekrefter at sjøfuglene har for vane å forville seg inn til indre deler av Norge for vinteren.

Sjeldne sjøfugler føres til Oslo med vinden 🐧 De siste dagene er det funnet døde lomvi og alker i Frognerkilen og... Publisert av Bymiljøetaten i Oslo kommune Fredag 6. november 2020

– Vi hadde en lignende situasjon på 90-tallet, hvor mange av disse fuglene blåste inn til Mjøsa. De overvintret, og var der så lenge at de utviklet voksendrakt, og det tar jo flere år.

En bitende kald vinter førte imidlertid til at de fleste av sjøfuglene som hadde slått seg ned ved Mjøsas bredd til slutt døde.

– Jeg har fått mange spørsmål om det er noe man kan gjøre med situasjonen, og det er det for så vidt ikke når fuglene først er i saltvannet, sier Solheim.

Man kan dermed hjelpe fuglene gjennom å frakte dem til saltvann, og det var nettopp det Erik Holm gjorde.

– Fikk mange rare blikk

Erik Holm (30) hadde ikke sett for seg at han skulle bruke lørdagen på å potensielt redde livet til en lomvi.

– Jeg var egentlig på vei hjem. Men idet jeg passerte en barnehage ved Carl Berners plass, så så jeg at det stod en fugl ved gjerdet til barnehagen, forteller Holm.

FANT LOMVI: Erik Holm fraktet en av de bortkomne fuglene til sjøen. Foto: Privat

– Jeg tenkte umiddelbart at det var en måkeunge, men så gikk jeg nærmere bort for å sjekke. Da skjønte jeg at det var noe helt annet.

Holm ringte Fuglehjelpen, som kjapt kunne slå fast at fuglen måtte være en lomvi. Organisasjonen ba ham om å ta med sjøfuglen til sjøen.

Holm satte seg ned et par meter unna fuglen, tok av seg genseren, og pakket deretter fuglen inn i den.

– Jeg fikk jo selvfølgelig mange rare blikk da jeg gikk nedover langs Akerselva med fuglen. Noen ganger da jeg passerte folk kunne jeg høre dem si: «Oi, så du det? Han bar en pingvin», og lignende, forteller Holm.

Lomvien ble båret ned til Bjørvika, hvor den ble sluppet ut i vannet.

– Den dukket rett ned under vann, og så frisk ut, sier Holm.

Se videoen av lomvien øverst i saken!

FUGL: Lomvien hører ikke hjemme i den urbane gatejungelen. Foto: Privat

Hva om du finner en lomvi?

Bymiljøetaten sier at man bør følge Holms eksempel, dersom man skulle finne en lomvi aller alke i Oslo sentrum.

– Meld eventuelt fra til Falck Dyreambulansen på tlf. 02222, slik at de kan frakte fuglen til sjøen, skriver etaten på Facebook.

Etaten understreker samtidig at man ikke kan mate fuglene med brød, da de kun spiser fisk og krepsdyr.

– Og man må huske på å ta dem med til saltvann. Noen setter dem i innsjøer. Vi hadde til og med et tilfelle av at noen satte en fra seg i fontenen i Spikersuppa, forteller Wickstrøm.

Fuglevennen forteller videre at fuglene trenger all den hjelpen de kan få.

– Vi ser at de fleste som finner dem stiller opp, og tar dem med til sjøen. Det er fantastisk. Men jeg er redd for at det blir så lite mat i Oslofjorden at de bestemmer seg for å fly hjemover. Da vil de dø, sier han.