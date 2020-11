Her får Viking straffe: – Han er to og en halv meter på utsiden

Viking-Rosenborg (3-0)

Viking gikk til pause med 3-0-ledelse mot Rosenborg søndag, etter to scoringer av den utrolige sorten.

Da vertene tok ledelsen, var det etter et uforklarlig idømt straffespark fra dommer Kai Erik Steen.

Spøkelseshands

Tore Reginiussen handset riktignok, dommerteamet hadde rett i det, men tv-bildene levnet ingen tvil om at RBK-stopperen var langt utenfor straffefeltet.

– Han er ganske mange meter på utsiden. Det er helt ufattelig dårlig dømt. Det er en høy ball mot Berisha i bakrom, den treffer Reginiussen når han løper. Men at han klarer å se at den er på innsiden skal jeg like å høre forklaringen på, for han er to og en halv meter på utsiden, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Han er to og en halv meter på utsiden. Dømmingen fungerer ikke. Folk må gjerne rakke ned så mye de vil på VAR fordi de tar offsider som er en centimeter eller en millimeter feil, men dette er det vi risikerer om vi ikke har videodømming. Det er helt umulig å forstå at det er straffespark. Flere i dommerteamet må jo kunne se at dette skjer på utsiden. Det er ikke til å tro. Det er hands ja, men det skal aldri være noe straffespark, følger Jesper Mathisen opp.

– Det var ikke marginalt engang. Det var en kilometer på utsiden, fortsetter Mathisen.

– Gigantisk keepertabbe

En annen som bommet grovt var RBK-keeper André Hansen. Da Viking gikk opp i 2-0-ledelse, skjedde også det på utrolig vis.

Etter å ha mottatt ballen fra Markus Henriksen, forsøkte RBK-keeperen å sende ballen fremover. Dessverre for Hansen, hadde han tatt seg altfor god tid.

Dermed sendte han ballen rett inn i en jagende Yann-Erik de Lanlay, som sørget for 2-0 til Viking.

– Det er en gigantisk keepertabbe av André Hansen. Det ser vi ikke ofte, sier Huseklepp.

– Hansen leverer en tabbe helt på høyde med Kai Erik Steen. Nå har Rosenborg sluppet inn to mål. Det første var det dommeren som fikset, det andre var det André Hansen som fikset. Han tar ikke hensyn til at De Lanlay hopper inn der. Han tar en sjanse og taper valget sitt. Det er veldig uvanlig å se fra Eliteseriens beste keeper, sier Mathisen.

Like før pause sørget Viljar Vevatne for 3-0 til Viking.

