Norge skal spille treningskamp mens koronatallene stiger: – Burde vært avlyst

– Nå er det alvor.

Slik startet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), regjeringens pressekonferanse tidligere denne uken.

Like etterpå listet han opp flere strenge koronatiltak, før både Bergen og Oslo senere gikk ut og strammet ytterligere inn i kommunene sine.

Mandag setter Norges landslagsspillere seg på flyet og ankommer Oslo fra hele Europa.

Onsdag spiller de en nesten helt ubetydelig kamp mot Israel. Datoen var egentlig spikret til playoff-finalen, som røk etter tapet mot Serbia.

Det eneste som betyr noe i kampen for spillernes del er FIFA-poeng, som vil kunne ta dem opp i en høyere rangert gruppe til VM-kvaliken. Norge må slå Israel for å ha en realistisk sjanse til å bli blant de 20 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen.

Treningskampen er satt opp før landslagets Nations League-kamper mot Romania og Østerrike. To kamper som skal spilles på bortebane.

Treningskampen mot Israel sørger for at landslagsspillerne må fly inn til Norge fra alle Europas kanter, det samme må landslaget til Israel.

– Jeg tror de fleste lurer på hvorfor den kampen skal spilles, inkludert en del av spillerne. Den kampen har egentlig ingenting å si, men jeg forstå det ligger en økonomisk faktor bak. Dersom kampen ikke blir spilt får ikke forbundet de pengene de har krav på, også har vel TV 2 krav på en kamp, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen under FotballXtra, og legger til:

– Det ser veldig merkelig ut at det skal spilles en treningskamp i den tiden vi er inne i nå. Oslo er stengt ned, Bergen er så å si stengt ned. Det ser litt rart ut, jeg skjønner ikke helt hvorfor kampen skal spilles, sier Mathisen.

Forpliktelser overfor Uefa

Da regjeringen valgte å stramme inn på koronatiltakene tidligere denne uken var det flere grep som ble tatt.

Treningssentre ble stengt, idretts- og svømmehaller ble stengt, breddeidretten for voksne ble stengt. Barne- og ungdomsidretten får fortsatt lov å trene, men ikke delta i cuper og turneringer.

Eliteidrett fikk lov til å fortsette uten publikum innendørs, mens de utendørs får lov til å slippe inn tilskuere.

Da TV 2 avslørte i oktober at det trolig ble treningskamp mot Israel svarte landslagets presseansvarlig Svein Graff følgende:

– Ja, det ligger an til en tredje landskamp i november fordi vi har forpliktelser overfor Uefa når det gjelder antall TV-kamper. Motstander og dato er ikke endelig bekreftet ennå, sa Graff på direkte spørsmål fra TV 2 om det blir en landskamp til på dagen som Norge kunne ha kvalifisert seg til neste års europamesterskap i fotball.

Mener kampen burde vært avlyst

Jesper Mathisen mener kampen burde vært avlyst.

– En ting er at de neste kampene skal spilles i Romania og Østerrike, men før dette skal de innom Norge fra alle verdens hjørner. Israel må også innom Norge. Det er jo en risiko for at det kan oppstå smitte. Landslaget er ekstremt nøye og flinke rundt dette, men i mine øyne burde kampen vært avlyst. De burde sagt at på grunn av den tiden vi er inne i nå, så dropper vi kampen. En kamp i Oslo uten betydning burde vært avlyst, sier Mathisen.

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen sier at landslaget forholder seg til de reglene som regjeringen setter.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å forberede oss til kampen. At kampen skal spilles er bestemt for lenge siden, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til TV 2.

– Vi har ikke fått noen reaksjoner. Vi har forberedt oss på vanlig måte ut ifra de retningslinjene vi har fått. Vi forholder oss til den norske regjeringen, og har ikke fått noen indikasjoner på at kampen ikke skal spilles, sier Hansen.