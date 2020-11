Endelig tør Glimt-sjefen å si de magiske ordene: – Bodø/Glimt kommer til å ta gull

Glimt må utsette gullfeiringen til etter landslagspausen etter at Molde ødela festen tre minutter før slutt.

Bodø/Glimt–Aalesund 7–0 (2–0)

Topp og bunn møttes da Aalesund gjestet Aspmyra søndag kveld.

Etter en eventyrlig sesong kunne gultrøyene sikre klubbens første serietittel.

For å klare det måtte de selv vinne, men de var også avhengig av at resultatene gikk deres vei i Rosenborg og Moldes kamper.

Glimt gjorde jobben og feide Aalesund av banen. Samtidig sviktet Rosenborg totalt mot Viking. Dermed var det kun Molde som kunne utsette Glimts gullfest.

KBK ledet kampen helt til det gjensto tre minutter. Glimt var dermed tre minutter fra å kunne feire serietittelen, men tre minutter før slutt smalt det fra Fredrik Aursnes. Ballen suste i det lengte hjørnet.

Dermed må Glimt utsette gullfeiringen til etter landslagspausen. Gultrøyene trenger nå kun ett poeng før de kan kalle seg seriemester.

– Sånn er det. Vi er ganske nærme uansett nå, så det går veldig fint. Vi bryter barrierer med å score syv mål i dag, det har vi ikke gjort før i år, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Knutsen som tidligere ikke har ønsket å snakke for mye om gull innrømmer nå at det skal veldig mye til for at gullet ikke havner i Bodø.

Det er 27 plussmål som skiller Glimt og Molde. Gultrøyene må tape alle kampene, samt at Molde må vinne alle sine. Det kommer ikke til å skje ifølge Glimt-sjefen.

– Nei, det er ikke mulig. Vi kommer til å ta gull, det er jeg sikker på.

– Du tør å si det?

– Ja, det gjør jeg. Det blir gull til Bodø/Glimt.

Alt gikk Glimts vei før pause

Molde tok tidlig ledelsen på Aker Stadion, men KBK med Amahl Pellegrino i front snudde kampen før pause.

I Stavanger gikk alt imot Rosenborg. Først fikk Viking feilaktig straffe etter at Tore Reginiussen hadde handset ballen utenfor 16-meteren. Ti minutter senere gjorde André Hansen en gedigen tabbe, før Viljar Vevatne sørget for at siddisene ledet 3-0 til pause.

Dermed var kampen i Stavanger så og si avgjort til pause, mens Molde-kampen fortsatt levde.

Glimt gjorde selvsagt den jobben de skulle gjøre. Etter mål fra Hugo Vetlesen og Ulrik Saltnes gikk gultrøyene til pause med 2-0.

Dermed var Glimt foreløpige seriemestere da de satte seg ned i garderoben til pause, men det gjensto fortsatt 45 minutter av fotball.

– Er det slik at vi må tape alle kampene og Molde må vinne alle sine for at vi ender likt, spurte Ulrik Saltnes TV 2s reporter.

– Da skal det i så fall veldig mye til for at det ikke blir gull, sier Saltnes.

Saltnes i hovedrollen

Som regel har det vært Jens Petter Hauge, Phillip Zinckernagel, Kasper Junker og Patrick Berg som har stjålet overskriftene rundt Glimt. Søndag var det den hardtarbeidende og skjulte diamanten, Ulrik Saltnes som tok ansvar.

To mål mot Aalesund sørger for at indreløperen har elleve mål og ti målgivende pasninger denne sesongen.

– Han har ikke vært den det har vært snakket mest om. Det har vært Hauge, Zinckernagel, Junker og Berg. Men Saltnes har vært like god som disse. Han har hatt en rotete vei, men så har karrieren satt full fart. Det er gledelig for en spiller som Saltnes, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Molde bombarderte KBK-målet, men klarte ikke å få det viktige målet som ville utsatt Glimts gullfeiring.

Samtidig haglet målene inn i Bodø. Ulrik Saltnes var nok engang i sentrum, da han fant Ola Solbakken. Venstrekanten hamret ballen i det lengste hjørnet. Dermed sto det 4-0 til hjemmelaget.

Kasper Junker tegnet seg også på scoringslisten etter et nydelig innlegg fra landsmann Zinckernagel. 5-0.

6-0 ble det da Fredrik André Bjørkan satte ballen i mål, og like før slutt sørget Junker for 7-9.

Da kampen beveget seg mot slutten smalt det i Molde. Fredrik Aursnes ladet kanoen og ballen suste i målet til KBK. Dermed er det fortsatt teoretisk mulig for Molde å vinne Eliteserien, men Glimt trenger kun ett poeng på seks kamper for å kunne kalle seg seriemester.