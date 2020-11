CNN: Hevder Melania Trump har bedt presidenten om å erkjenne tapet

Kanalen CNN melder at førstedamen har bedt ektemannen Donald Trump om å erkjenne at han tapte det amerikanske presidentvalget.

Førstedamen har fortsatt til gode å kommentere valgresultatet offentlig, men ifølge CNNs kilde har hun imidlertid delt sin mening med presidenten.

– Hun har meddelt sitt synspunkt om saken, hvilket hun ofte gjør, sier kilden ifølge kanalen.

Ifølge CNNs kilder har også Donald Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner, bedt presidenten om å akseptere at valget er tapt.

Presidenten selv har derimot gjentatte ganger uttrykt at han ikke er noen valgtaper.

– Det enkle faktumet er at dette valget er langt fra over. Joe Biden har ikke blitt sertifisert som vinner i noen stater, og heller ikke i noen av vippestatene hvor stemmene skal telles om igjen, eller i stater hvor kampanjen vår har gyldige og legitime juridiske utfordringer som kan avgjøre den endelige seieren, sa presidenten tidligere denne uken.

Han har også varslet at han skal ta saken til retten mandag for «å sørge for at valglovene blir fulgt» og at «den rettmessige vinneren blir erklært president».