De Bruyne med straffebom – skadesmell for Liverpool

Manchester City - Liverpool 1-1 (1-1)

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst!

Firmino eller Jota? Ja takk, begge deler, var svaret fra Jürgen Klopp som gjorde plass til alle sine fire stjernespisser i starelleveren mot Manchester City.

– Det ga mening, synes jeg, var begrunnelsen til Jürgen Klopp.

Et offensivt valg som fungerte godt for Liverpool i starten på Etihad, men i andreomgang stoppet det litt opp for gjestene, og Klopp tok ut Firmino til fordel for Xherdan Shaqiri den siste halvtimen.

Etter en førsteomgang som inneholdt det meste, ble det langt tammere i andreomgang. Det endte i poengdeling på Etihad.

– Det er alltid tøft å spille her, de har et veldig godt lag. 1-1 er ikke et dårlig resultat her, men samtidig følte jeg vi hadde mulighetene til å vinne med de kvalitetene vi har i laget. Vi ga alt, men vi må bare ta dette poenget og se fremover, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til TV 2.

– Å endre systemet før du møter City... Guttene er alltid klare til å tilpasse seg og prestere. I mange tilfeller kunne vi skapt større sjanser i dag, sier Klopp til Sky Sports og legger til:

– En super fotballkamp. To gode lag som kjempet massivt. Energinivået fra begge lag var fantastisk. Jeg er fornøyd, dette er det laveste antall sjanser City har hatt mot oss noen gang.

Pep Guardiola var greit fornøyd med resultatet.

– Det var en jevn kamp der de startet bra. Det er vanskelig å forsvare seg mot Liverpool i utgangspunktet, men til vanlig spiller de med tre spisser, i dag med fire. I andreomgang hadde vi litt flere sjanser, men uavgjort er et rettferdig resultat, sier Manchester City-manageren til Sky Sports.

Alexander-Arnold ut med skade

Liverpool hadde Virgil van Dijk og Fabinho ute med skade fra før, og Klopp fikk et svært bekymret ansiktsuttrykk da Trent Alexander-Arnold måtte ut med det som så ut som en strekkskade etter 63 minutter.

– Dessverre så har Trent har en leggskade. Vi må bare vente å se etter undersøkelsene hvor alvorlig skaden er, sier Klopp til BBC.

– Det bør bekymre både Klopp og Liverpool-fansen. De har mistet van Dijk, og kanskje nå den nest viktigste av gjengen i den bakre fireren, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Senere søndag kveld får BBC bekreftet at Alexander-Arnold mister den kommende landskampen mot Irland, i tillegg til de to Nations League kampene med England.

Alexander-Arnold skal undersøkes nærmere mandag, skriver Liverpool på sin hjemmeside.

– Hvilken skade han har, vet vi ikke. Men han kan ikke spille for England, understreker Klopp.

– Verdensklasseprestasjon

Liverpools angripere gikk rett i strupen på Manchester City og kom til to store muligheter før det var gått to minutter.

Etter elleve minutter ble Sadio Mané tatt av Kyle Walker og Liverpool fikk straffe. Mohamed Salah var sikker som banken og Liverpool ledet 1-0.

– Han er så sikker. Ederson har ikke sjans, selv om han går til rett side, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Liverpool styrte mye av kampen de første 20 minuttene, men etter hvert våknet Manchester City. Halvtimen var gått da Gabriel Jesus, som var tilbake fra skade, leverte et øyeblikks magi på Eithad.

Han fintet bort Tren Alexander-Arnold, før han klistret ballen inntil den venstre stolpen.

– Det er en verdensklasseprestasjon av Gabriel Jesus, understreker Semb.

– Det er så bra at du tenker det ikke kan være bevisst. Det er for bra, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Jesus hadde følgende å si om den lekre scoringen etter kampen:

– Det var meningen, men man må ta en sjanse. Det gjorde jeg, og jeg scoret, sier målscoreren til Sky Sports.

Straffebom av De Bruyne

Dermed stod det 1-1 på Etihad, men det kunne fort stått 2-1 til Manchester City fem minutter før pause. Kevin De Bruyne sitt innlegg traff armen til Joe Gomez innenfor Liverpools 16-meter. VAR sjekket situasjonen, men dommer Pawson ble bedt om å se på skjermen selv. Han pekte på straffemerket.

Men Kevin De Bruyne, som vanligvis er sikrere enn de fleste, bommet på mål.

– For en dårlig straffe av en så god fotballspiller, påpeker Stamsø-Møller.