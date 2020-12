Har blitt mor for første gang

Programleder Cecilie Ramona Kåss Furuseth (36) deler den glade nyheten at hun har blitt mor til en gutt på sin Instagram.

Radioprofilen har fått sitt første barn sammen med hennes australske kjæreste Anthony Harrison. Paret møtte hverandre gjennom Instagram.

– Denne mannen dukka opp rett før jul, skriver hun, og avslører samtidig hva den lille sjarmøren skal hete.

– Vi er forelska i Finley Kåss Harrison.

Skal drive med sport

I podkasten «Må på behandling» med Morten Ramm fortalte Kåss Furuseth tidligere at hun har et håp om at sønnen hennes skal drive med sport når han blir stor nok til det. Sport er nemlig noe hun føler at mangler i familien.

– Du kjenner jo Else, det var ikke noe sport der. Vi trenger noe sport, ikke instrumenter - det er ikke så viktig, sa hun da.

Hennes samboer er sportslig og spiller australsk fotball til vanlig i Norge.

Avslørte babynyhet

I august avslørte Kåss Furuseth på Instagram at hun var gravid og ventet barn i desember.

– Jeg gleder meg til jul, jeg, skrev 36-åringen sammen ved bildet på Instagram.

På bildet har kjæresten Harrison kledd seg opp som en penis, mens Kåss Furuseth holder rundt magen for å vise babykulen.

Cecilie var programleder i «Ramona og Siggen» på NRK P3 i tre år sammen med Sigrid Velle Dypvik. Etter dette har hun og søster Else Kåss Furuseth hatt podcasten «The Kåss Furuseths» sammen.

I 2009 var hun også programleder for TV-serien «Sinnsykt» på NRK der hun møtte mennesker med alvorlige psykiske lidelser.