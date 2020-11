Norsk opptur i Celtic: Ajer tilbake og hat trick av Elyounoussi

Mohamed Elyounoussi fortsetter å score for Celtic. Han avgjorde kampen med tre scoringer mot Motherwell i 4-1-seieren.

Elyounoussi har hatt en bra høst med flere mål i Glasgow-klubben. Mot Motherwell ble det scoring etter åtte og 27 minutter før pause. Begge kom fra kloss hold.

Så headet han også inn 3-1-målet 14 minutter før slutt. Olivier Ntcham scoret det siste målet for Celtic.

Celtic tapte 1-4 hjemme mot Sparta Praha i europaligaen for noen dager siden, og laget ble slaktet i de skotske avisene. Blant annet ble Elyounoussi kraftig kritisert etter at han ble fanget av et TV-kamera på tribunen mens han kikket ned på telefonen etter å ha blitt byttet ut. Den tidligere Celtic-spilleren Chris Sutton, som nå er ekspert hos BT Sport, stilte da spørsmål om nordmannens ansvarsfølelse.

– Et egoistisk og selvsentrert individ som ikke bryr seg om resten av lagkameratene. Totalt uakseptabelt, mente Sutton.

Moi forklarte senere sin side av saken til VG.

– Først av alt: Dette er uakseptabelt av meg. Jeg har pratet både med treneren og kapteinen, og saken er lagt død mellom oss. Telefonen er så vidt ute av lommen. Jeg har på varsler fra Milan–Lille, altså den andre kampen i gruppen vår, og jeg skulle bare sjekke resultatet i den kampen, opplyser 26-åringen.

Men Moi slo tilbake etter kritikken med hat trick søndag, og Celtic tok en viktig seier i jakten på sitt tiende strake seriegull. De ligger hittil etter byrival Rangers.

Kristoffer Ajer spilte også søndagens kamp. Han pådro seg en lyskeskade mot Lille i slutten av oktober, men oppholdet ble ikke så langvarig som fryktet. Ajer spilte 78 minutter søndag.

Dette er godt nytt for Norge, for Begge Celtic-gutta møter på landslagssamling mandag for kamper mot Israel, Romania og Østerrike.