Joe Biden valgte Kygo-sang – slik svarer den norske superstjernen

Natt til søndag norsk tid gikk USAs kommende president Joe Biden på talerstolen etter det ble kjent at han har vunnet valget. Biden har blitt hyllet for sin tale, der han blant annet oppfordret til forsoning og samhold etter en svært tøff valgkamp.

Kort tid etter at Biden var ferdig med talen, kunne man plutselig høre Kygo og Whitney Houstons superhit «Higher Love» spilles på anlegget.

– Jeg er overveldet og synes det er veldig kult at sangen vår spilles av Joe Biden i et slikt historisk øyeblikk, sier Kyrre Gørvell-Dahll i en uttalelse.

«Higher love» er en ny versjon av Whitney Houstons sang fra 1990, etter at Houston lagde en coverversjon av Steve Winwoods originale hit fra 1986.

– Når jeg lager musikk ønsker jeg at den skal glede og gjerne skape håp for en bedre fremtid. For meg er det en ære hvis «Hugher Love» kan være med å bidra til dette, sier Kygo.