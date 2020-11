Trumps siste måneder som president: – Mye twitring og golfspilling

Et av de største spørsmålene i ukene fremover er hvor lenge Trump hevder å være valgvinner. USA-eksperter spår at han vil gå for nominasjon igjen i 2024.

Selv om Joe Biden har blitt erklært som valgvinner, vil ikke Donald Trump erkjenne at slaget er tapt.

I stedet kjører han en konfronterende linje hvor han promoterer ideen om at han ble frarøvet presidentskapet ved hjelp av omfattende valgjuks.

– Selv om han får lite støtte fra eget parti, er dette etter all sannsynlighet noe han vil fortsette med ettersom både partiet og presidenten kan tjene på det, mener USA-ekspert Eirik Bergersen.

Han forklarer at partiet kan bruke valgjuks-anklagene til å distansere seg fra Trump. Når han kaller partiet illojalt etter manglende støtte, er det en mulighet for dem til å renvaske seg.

– Da kan presidenten hevde at også det republikanske partiet er rigget, og det passer kjempefint for han. Å fremme narrativet om at han er den rettmessige presidenten, er med på å styrke «Trump-merkevaren», sier Bergersen.

Gagner forretningsmannen

Trump er opprinnelig forretningsmann, og Bergersen mener at han trolig stilte som presidentkandidat for å styrke posisjonen sin i forretningsverden.

– Når du har vært president, verdens mektige mann og så blitt «frarøvet» valget, så er det med på å styrke Trump-merkevaren. Han kommer aldri til å si at han tapte ærlig og redelig, sier han.

Selv om mange stiller seg kritisk til at Trump oppfører seg som en «dårlig taper», tror Bergersen at dette kan telle i presidentens favør.

– Trump har aldri vært medmenneskelig. Tilhengerne hans forventer ikke det av han, det er ikke derfor de valgte han inn i det politiske systemet. Mange av velgerne støtter anklagene om valgjuks og har stor tillitt til han på det, sier han.

– Så vil publikum kanskje kjøpe slips og annet Trump-merch, gå på Trump-universitet eller hva enn som kommer i etterkant, sier Bergersen.

Han mener at valgjuksanklagende har vært planlagt i lang tid.

– Han er veldig strategisk, og har planlagt i detalj at han skulle være mot poststemmer, så han kunne si at vant uansett og at valget ble stjålet, sier USA-eksperten.

– Kan bli utradisjonell avslutning

Hans Olav Lahlum, som er historiker og TV 2s USA-kommentator, sier at det er vanlig at man sitter stille den siste delen av presidentperioden.

– Samtidig har Trump hele tiden vært en ukonvensjonell president, så det vil ikke overraske om det blir en utradisjonell avslutning, sier Lahlum.

Han tror at Trump har et behov for å markere seg de siste to månedene som president.

– Jeg tror at han kommer til å gjøre noen grep for å markere hvem han var, men det vil bli spennende å se hvordan støtten hans blir fremover og hva han klarer å få gjennom, sier Lahlum.

Han er spesielt spent på hvordan de nærmeste dagene vil utvikle seg.

– Jeg er spent på utviklingen i reaksjonene hans. Kommer han fortsette å hevde at han har vunnet valget eller kommer han gradvis til å gå bort fra påstanden? I tillegg blir det spennende å se om det vil fortsatte å gå rolig for seg i gatene, sier Lahlum.

Også Thor Steinhovden, som er USA-ekspert og forfatter, peker på at det begynner å bli tynt i rekkene rundt Trump.

– Fox News melder at presidenten kommer til å prøve å finne en vei hvor han erkjenner nederlaget uten å måtte gjøre det direkte. Han vil «frame» det som juks, men likevel gå med på det ettersom alle rundt han har sviktet han. Han vil prøve å fremstå som en martyr, sier Steinhovden.

– Mer ydmyk

Da Trump ble valgt i 2016, inviterte daværende president Barack Obama til samtaler forut for overgangen.

– Spørsmålet de neste dagene blir om Trump vil erkjenne nederlaget og gratulere Biden, sier Lahlum.

Steinhovden forteller at han ikke blir overrasket hvis Trump plutselig «tar seg sammen» når han skal overrekke stafettpinnen.

– Han overrasket alle med hvordan han oppførte seg mot Obama da de møttes, i tillegg har han mindre intensiv til å lage bråk når han er på vei ut. Det er nye rolle for Trump å være en taper i det offentlige. Kanskje det er det som skal til for at han skal bli litt mer ydmyk, sier han.

DEMONSTRASJON: Trump-tilhengere demonstrerte fredelig foran Arizona State Capitol i Phoenix, Arizona, etter valgresultatet ble kjent lørdag. Foto: Olivier Touron / AFP

Biden har ikke hørt fra Trump

Ifølge CNN er det foreløpig ikke tegn til at Trump ønsker å invitere Biden til det ovale kontoret for det tradisjonelle møtet mellom ny og avtroppende presidenter, som regnes som et historisk tegn på fredelig overføring av makt.

– Vi har ikke hørt fra Trump-leiren ennå, sa Bidens pressetalsperson TJ Ducklo søndag formiddag.

Kampanjen til Trump jobber i stedet på spreng med å arrangere protester hvor supportere fortsetter å protestere mot valgresultatet.

Kari Henriksen ledet en gruppe OSSE-observatører under presidentvalget i USA. De fant ingen feil ved valggjennomføringen.

– Tvert imot opplevde alle observatører som var ute i selve valglokalene at det var utrolig nøyaktige og veldig dedikerte valgmedarbeidere som gikk gjennom stemmesedlene på en veldig ordentlig måte, sier hun til NTB.

Henriksen mener at det er svært uheldig at et statsoverhode sår tvil om en så viktig demokratisk institusjon som valginstituttet er, uten at det foreligger dokumentasjon for det.

Mye golf, lite politikk

Da amerikanske medier utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget lørdag, hadde Trump tatt turen til golfbanen. Han tok enda en runde på søndag.

– Ettersom partiet og Trump velger en ulik linje, tror jeg ikke at partiet vil hjelpe han å gjennomføre noe særlig politikk de siste månedene som president. Jeg tror ikke det kommer til å skje mye annet enn twitring og runder på golfbanen, sier Bergersen.

Han tror heller ikke Trump vil hasteinnføre store endringer eller nye lover i tiden ettersom republikanerne i kongressen ikke lenger har interesse av å hjelpe han med mindre det gagner dem selv.

Thor Steinhovden tror at Trump kan forsøke å sparke de som har motarbeidet han mest.

Han mener FBI-sjef Christopher Wray ligger tynt an, men potensielt også USAs smittevernekspert Anthony Fauci.

– I tillegg er det nærliggende å tro at han vil pushe gjennom nye dommerkandidater under nivåene for høyesterett og at det kommer en og annen presidentordre, sier Steinhovden.

GOLF: Her er Donald Trump på golfbanen søndag. Foto: Steve Helber / AP

En rekke benådninger

Som president i USA har man mulighet til å benåde straffedømte. Trump har en del utfordringer når det gjelder rettsvesenet og flere saker ligger og venter til han mister immuniteten som president.

— Jeg blir overrasket om han ikke prøver å benåde seg selv. Det har i tillegg blitt spekulert i om Biden burde benåde han for å bli ferdig med dette, slik Ford gjorde med eks-president Nixon i 1974, men det er jeg sterkt tvilende til at vil skje, sier Lahlum.

Bergersen tror benådningen vil skje dager før Biden blir tatt i ed den 20. januar.

– Trump er straffeforfulgt for flere anleggelser, som han er nervøs for at skal forfølge han når han ikke lenger har immunitet. Jeg tror han kommer til å benåde seg selv noen dager før innsettelsen av Biden, sier Bergersen.

I tillegg peker han på at flere kontroversielle navn kan bli benådet. Han trekker frem tidligere valgkampsjef Paul Manafort, tidligere rådgiver Roger Stone og tidligere rådgiver Steve Bannon.

– Det er «quid pro quo», en gjengjeldstjeneste som vil gagne han som forretningsmann, sier Bergersen.

Mer Trump i fremtiden

Eirik Bergersen er klar på at vi ikke har hørt det siste fra Trump når den Biden tas i ed den 20. januar.

Avtroppende presidenter velger gjerne å finne på noe annet når de har blitt erstattet, som for eksempel å holde foredrag.

– Jeg tror likevel at Trump kommer til å fortsette å blande seg i politikken. Han kommer ikke til å forlate det offentlig ordet, han kommer til å fortsette å være i sentrum, sier han.

Steinhovden sier at å opprettholde fasaden om en mystisk makt ved Trump-navnet som merkevare, vil fortsette å være viktig for han etter presidentperioden.

I tillegg forteller han at han ikke blir overrasket om Trump går tyngre inn i medieverden.

– Nå har han fått agg til Fox News på vei ut døren, så han kan komme til å utfordre det dynastiet. Trump-TV er en spøk, men plutselig så er det ikke det lenger, sier Steinhovden.

Kan gå for nominasjon

Lahlum sier at han ikke ser bort ifra at Trump prøver å bli gjenvalgt om fire år.

– Det gjenstår å se om han vil forsøke å få flere politiske verv og så nominasjonen om fire år. Jeg har vanskelig for å tro at han blir nominert i 2024, men utelukker ikke at han eller et yngre medlem i familien vil prøve, sier han.

Eirik Bergesen er enig i at dette nødvendigvis ikke er det siste man ser til Trump i Det hvite hus.

— Han kan stille til valg igjen om fire år. Han kan i hvert fall true med å gjøre det, og dermed holde partiet sitt som gissel. «Trump-ismen» forsvinner ikke igjen med en gang, sier han.