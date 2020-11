Støres popularitet stuper etter Vedum-boom

– Vi må bare fortsette å snakke om hva Senterpartiet vil med Norge. Den sentraliseringspolitikken regjeringen har ført bidrar til større forskjeller mellom folk. Vi skal jobbe videre for å sikre nasjonalt eierskap og trygghet i hele landet. Det er hva vi vil for Norge som er det avgjørende, og vi gleder oss over at stadig flere støtter oss i det, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

For første gang har Kantar fanget opp en real oppsving for Senterpartiets leder i statsminister-målingene de gjør for TV 2.

På den nyeste statsministermålingen suser Vedum inn, og 12 prosent av de som har en mening svarer at de tror Sp-lederen blir statsminister neste høst.

Begredelig for Jonas

På Kantars forrige måling i august svarte 32 prosent at de tror Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er Norges neste statsminister. Den troen er nå kraftig svekket, og kun 25,8 prosent svarer det samme.

Blant Arbeiderpartiets velgere er det flere som tror Erna Solberg får fortsette som statsminister enn at Støre tar over Statsministerens kontor.

LITE POPULÆR: Ap-leder og stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre, her fotografert i Stortinget. Foto: Terje Pedersen

– Tallene viser nokså god støtte til Jonas. Vår statsministerkandidat er en sterk og visjonær politiker, som har et samlet parti i ryggen i kampen for et mer rettferdig Norge. Vi har tro på at tallene vil stige framover, både for Jonas og partiet, og at vårt mål om et sterkere Arbeiderparti og flertall for Ap, Sp og SV er innen rekkevidde, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til TV 2.

Erna stødig på topp

Øverst troner fortsatt statsminister Erna Solberg (H) som folkets favoritt til å fortsette som statsminister etter valget. Hele 60 prosent svarer at de tror Solberg fortsatt er Norges statsminister om ett år.

HOLDER PRESSEKONFERANSER: Statsminister Erna Solberg, her fotografert under sin nyeste pressekonferanse søndag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er alltid hyggelig med gode tall, men det viktigste nå er å slå ned smitten slik at vi kan skape mer og inkludere flere. Nå må vi stå sammen om smittevernrådene: Holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt, sier Solberg til TV 2.