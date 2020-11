Kane reddet Tottenham – scoret sitt 150. mål i Premier League

West Bromwich - Tottenham 0-1

Det så lenge ut til at West Bromwich skulle klare å holde Tottenham til 0-0. Men tre minutter før slutt tok Tottenham-kapteinen affære.

Matt Doherty dunket ballen inn fra sin høyre side. I feltet stusset den engelske spissen ballen i nettet fra femetersstreken.

Det var Kanes 150. scoring i Premier League. 27-åringen står dermed bokført med like mange scoringer som Michael Owen i ligaen.

– Målene føles alltid bedre når man vinner kampen. Heldigvis fikk jeg hodet på ballen og scoret mitt 150. mål. Jeg er mest glad for de tre poengene, som betyr at vi ligger øverst på tabellen, sier Harry Kane i et intervju ved kampslutt.

Dermed kunne José Mourinho og hans gutter juble for en foreløpig tabelltopp.

Bale fra start

Gareth Bale var for første gang tilbake i startelleveren etter overgangen fra Real Madrid, men waliseren virket å være litt rusten.

– Han er ikke der vi håper han skal være, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

– Har han mistet rykket sitt? spør programleder Jan-Henrik Børslid.

– Ja det tror jeg. Jeg tror ikke han har den eksplosive farten som han en gang hadde. Det er for mange år og skader siden, svarer Thorstvedt.

Bale ble byttet ut etter 77 minutter til fordel for Lucas Moura.