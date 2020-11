Disse kjendisene vil Skal vi danse-deltakerne se i neste sesong

Det nærmer seg finale i Skal vi danse, og på lørdag er det Andreas Wahl og Nate Kahungu som skal kjempe om å vinne dansekonkurransen.

Deltakerne som har vært en del av årets Skal vi danse-sesong har klare tanker om hvem de gjerne vil se svinge seg på parketten neste år.

Synnøve Skarbø (50):

RAMM: Synnøve Skarbø vil gjerne se Morten Ramm i en uironisk rumba i Skal vi danse. Foto: Marit Hommedal

Programleder og rydde-dronningen Skarbø har et stort ønske om at kjendiser som normalt aldri stiller opp i realityprogrammer skal våge seg ut på parketten neste år.

Hun trekker spesielt frem en komiker:

– Mest av alt ønsker jeg å oppleve Morten Ramm i en sensuell, uironisk rumba på parketten neste år, sier hun til God kveld Norge.

Michael Andreassen (48):

Radioprogramleder Andreassen, og duell-kongen i Skal vi danse, ønsker gjerne å se en ung artist i dansekonkurransen neste år.

BRA FYR: Michael Andreassen vil se Chris Holsten på parketten og mener han er en fin fyr. Foto: Håvard Solem/TV 2

– Det hadde vært gøy å se Chris Holsten på dansegulvet, sier Andreassen og fortsetter:

– Jeg er overbevist om at det blir fantastisk dans.

48-åringen forteller at han ikke kjenner Holsten veldig godt, men har likevel stor tro.

– Han virker som en skikkelig fin fyr, sier Andreassen.

Marte Bratberg (31):

Programleder Marte Bratberg kom på tredjeplass i årets Skal vi danse etter å ha vært i duell sammen med Andreas Wahl.

TIDLIGERE STATSMINISTER: Marte Bratberg ønsker gjerne å se Jens Stoltenberg danse neste år. Han er tidligere statsminister i Norge men jobber nå som generalsekretær i NATO. Foto: Denis Lovrovic

31-åringen nevner flere navn på hvem hun ønsker å se neste år på samme dansegulv.

På lista hennes er det en god mix av både komikere, influensere og til og med en tidligere statsminister.

– Neste år vil jeg se Linn Skåber, Herman Flesvig, Ronny Brede Aase, Jens Stoltenberg og Iselin Guttormsen.

Nate Kahungu (24):

Tidligere Love Island-deltaker, og nå Skal vi danse-finalist, Kahungu, ønsker å utfordre en som allerede har sagt at han er flink til å danse.

SNOW BOYZ: Nate Kahungu vil se $k!p (Paulo Domingos) i Skal vi danse. Her er han sammen med sin bror Rafael Domingos som gruppa Snow Boyz. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg vil ha $k!p fra Snow Boyz, sier Kahungu og fortsetter:

– Han hadde en Instagram-historie for en stund siden hvor han erklærte seg selv som den beste danseren i rap-gamet.

24-åringen vil gjerne se om det han har sagt på Instagram stemmer.

– Det hadde vært gøy å se om han kan bevise det på parketten, sier Kahungu.

Siri Kristiansen (42):

Komiker og radioprogramleder Kristiansen har også flere hun ønsker å se i konkurransen neste år.

NUMME-TV: Siri Kristiansen savner Thomas Numme på TV og vil gjerne se han i Skal vi danse neste år. Her er Numme sammen med tidligere programleder-makker Harald Rønneberg. Foto: Tor Gunnar Berland

– Jeg vil se Jacob Skøyen fordi han er morsom, Mario (Riera) fra 71 grader nord fordi han er imponerende, og Else (Kåss Furuseth) fordi jeg vet hun ikke tørr, sier Kristiansen til God kveld Norge.

Hun har også et håp om å se et par i neste sesong:

– Thomas Numme vil jeg se fordi jeg savner han på TV. Og kona Anette! Det er gøy med par.

42-åringen har også et ønske om at programmet skal gjennomføre noe de ikke har gjort tidligere år.

– Jeg vil se to gutter eller to jenter danse sammen, legger hun til.

FLESVIG: Øystein Lihaug Solberg mener at komiker Herman Flesvig fortjener å bli med på parketten neste år. Foto: Helene Kjærgaard, Senkveld/tv 2

Øystein Lihaug Solberg (24):

Tidligere Ex on the Beach-deltaker Lihaug Solberg har et ønske om å se en folkekjær komiker i neste sesong av Skal vi danse.

– Jeg vil gjerne se Herman Flesvig på Skal vi danse neste år. Han er en veldig morsom mann og fortjener dette.

Selv var 24-åringen den første til å forlate dansegulvet i år. Det syntes han var veldig kjipt ettersom han mente han ikke var den dårligste.

Fred Buljo (32):

Musiker Buljo, best kjent fra Keiino som vant Melodi Grand Prix i 2019, vil gjerne se et av sine bandmedlemmer neste år.

KEIINO: Fred Buljo vil gjerne se Alexandra Rotan fra samme band som han selv i neste års Skal vi danse. Her er de sammen under Eurovision Song Contest i 2019. Foto: Bendiksby, Terje

– Det første jeg tenker er Alexandra Rotan, selv om vi spiller i samme band, sier han til God kveld Norge.

Han har stor tro på at sangeren ville gjort det bra på dansegulvet.

– Hun hadde klart seg godt på parketten, er flink og kreativ når det gjelder koreografi, sier han og legger til:

– Hun jobber beinhardt med alt hun driver på med, og dessuten må hun jo komme lenger enn meg, sier Buljo som ble andre par ut i årets sesong.