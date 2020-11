Trump-tilhengere nekter å gi seg: – Dette er ikke over

Selv om Joe Biden har blitt erklært som valgvinner, er det flere Trump-tilhengere som fortsatt ikke vil erkjenne at slaget er tapt. De mener demokratene «stjeler» valget.

Natt til søndag norsk tid holdt Joe Biden og Kamala Harris seierstale foran ekstatiske tilhengere i Wilmington, Delaware, etter at en rekke amerikanske medier lørdag utropte demokratene til vinnerne av presidentvalget.

Til tross for at stemmene viser at flertallet av det amerikanske folk ønsker Biden som USAs neste president, har nåværende president Donald Trump foreløpig nektet å erkjenne tapet.

– Stopp tyveriet, er budskapet fra flere Trump-tilhengere som mener demokratene har «stjålet» valget. Foto: David McNew / AFP

Trump hevder hardnakket at valget er rigget og at demokratene forsøker å «stjele» valget ved hjelp av falske og ulovlige stemmer.

Det har så langt ikke blitt lagt frem noen beviser for anklagene, og de har av flere blitt avfeid som løgn. Til og med flere fremtredende republikanere har tatt til orde for at Trump må innse at valget er tapt.

Trumps budskap har imidlertid nådd frem hos flere av tilhengerne, som nekter å akseptere valgtap.

– Stopp tyveriet

Lørdag samlet Trump-tilhengere seg flere steder rundt om i USA for å vise sin støtte til presidenten, samtidig som de raste mot demokratene.

«Dette er ikke over» og «Stopp tyveriet» var ord som ble ropt ut fra protestene, skriver nyhetsbyrået AP.

Grupper møttes blant annet i Atlanta i Georgia, Tallahassee i Florida, Austin i Texas, Bismarck i Nord-Dakota, Boise i Idaho og Phoenix i Arizona, der de gjentok Trumps budskap om valgfusk og at demokratene skal ha stjålet valget.

– Bur ham inne!, ropte rundt tusen Trump-tilhengere om Joe Biden i Atlanta.

– Falske nyheter, var også et av slagordene som ble brukt, myntet på mediene som har meldt at Biden er vinneren av valget.

Trump-tilhengere i Beverly Hills holder et skilt som protesterer mot at mediene har utropt Joe Biden til valgvinner. Foto: David McNew / AFP

– Da kan vi si farvel til frihet

I månedene før valget varslet Trump flere ganger at han kanskje ikke ville anerkjenne valgresultatet. Mange har fryktet at det ville bryte ut voldelige protester når valget var avgjort.

Selv om Trump ikke har gjort noe for å roe ned stemningen blant sine tilhengere, har det så langt ikke blitt meldt om voldelige opptøyer.

Trump-tilhengere i Phoenix, Arizona. Foto: Jim Urquhart / Reuters

AP snakket med 29 år gamle Jordan Kelly, som hadde kjørt i tre timer fra Murfreesboro i Tennessee for å delta på Trump-markeringen i Atlanta.

– Det pågår valgfusk her, hevdet Kelley, som mente Georgia ikke hadde talt opp stemmene på en ordentlig måte.

– Selv om jeg bor i Tennessee, er jeg en amerikaner, og jeg vil sørge for at amerikanere har en stemme i valget, sa 29-åringen.

Han fortalte videre at han planla en tur til Washington, D.C. for å demonstrere utenfor høyesterett, hvor Trump og hans advokater har varslet at vil ta opp kampen med valgresultatet.

Trump-tilhengere under en «Stop the Steal»-demonstrasjon i Wisconsin. Foto: Bing Guan / Reuters

Bruce Fields (66) var en av et par tusen tusen mennesker som lørdag møtte opp i Harrisburg i Pennsylvania for å protestere mot Bidens valgseier.

– Hvis vi ikke stopper dette i dag, vil alt være over. Da kan vi si farvel til frihet, sa Fields om medienes utroping av Biden som USAs neste president.

Blant deltakerne i Harrisburg var også et tyvetalls tungt bevæpnede menn, noen ikledd kamuflasjedrakt.

«Biden ble slått», er beskjeden fra en Trump-tilhenger i Wisconsin. Foto: Bing Guan / Reuters

Nytt søksmål

I Phoenix var det også drøyt tusen Trump-tilhengere som møtte opp. Arizona var en av statene Biden klarte å snu fra republikansk til demokratisk under valget.

– Det er veldig mistenkelig at president Trump, med den røde bølgen vi har sett i Arizona, sliter her, sa tidligere delstatssenator Kelli Ward foran oppildnede Trump-tilhengere.

– Jeg vil vite det hvis det er noen uoverensstemmelser med tallene som kommer ut av maskinene, sa Ward.

I etterkant av presidentvalget har Trump kommet med en rekke udokumenterte påstander om valgfusk, og medarbeiderne hans har gått til søksmål en rekke steder. Søksmålene har så langt i liten grad ført fram.

Søndag ble det kjent at Trumps valgkampstab går til søksmål også i Arizona, med bakgrunn i påstander om uregelmessigheter i gjennomføringen av valget.

Trump-medarbeiderne og Det republikanske partiet krever at et stort antall stemmesedler må gjennomgås på nytt manuelt. Årsaken er en påstand om at noen stemmesedler ble behandlet feil av valgmedarbeidere.

(TV 2 / NTB)