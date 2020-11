Erna Solberg: – Biden og Harris ligger nærmere det vi er opptatt av

Natt til søndag norsk tid holdt Joe Biden seierstale etter å ha vunnet det amerikanske presidentvalget. Søndag ettermiddag møtte statsminister Erna Solberg pressen for å snakke om resultatet.

– Vi har måttet smøre oss med tålmodighet og la opptellingen ta den tiden den tok. Men nå som utfallet er klart, ønsker jeg å gratulerer Joe Biden som USAs neste president, sier Solberg.

Hun gleder seg over at USA for første gang får en kvinnelig president.

– Kamala Harris vil nå gå foran og brøyte vei for de som kommer etter. Jeg er sikker på at den nye visepresidenten med hennes egenskaper vil bidra til å samle det amerikanske folk.

Under pressekonferansen fikk Solberg blant annet spørsmål om hun var glad for at det var Biden som vant valget.

– Som norsk statsminister skal vi jobbe med hvilken som helst president som er valgt av det amerikanske folk. Jeg er glad for at vi har fått en avklaring. Det er klart at Biden og Harris har en agenda som ligger nærmere de viktige internasjonale spørsmålene som vi er opptatt av, svarte Solberg.

– Trump har dyrket uforutsigbarheten

Statsministeren mener Norge har samarbeidet godt med den amerikanske presidenten og hans administrasjon på de viktige kjerneområdene, men erkjenner at Trump skiller seg fra andre statsledere.

– Trump er en annerledes politiker. Han har dyrket overraskelsen og uforutsigbarheten. Det er krevende for allierte og de som skal jobbe sammen, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg møtte president Donald Trump i Det hvite hus i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

Trump har vært kjent som en politiker som setter «Amerika først», og det ofte på bekostning av relasjoner og samarbeid med andre land. Med Biden i presidentstolen håper Solberg at USA vil delta sterkere på den internasjonale arenaen både når det gjelder koronapandemien og andre områder.

– Særlig signalene om Paris-avtalen og deltagelsen i den er viktig. For under denne pandemien ligger de aller største utfordringene for hele verden, nemlig at vi ikke er i stand til å kutte nok globalt til å nå målene for Paris-avtalen.

Spår mer stabilitet

Splittelsen har vært stor i USA de siste årene. Solberg mener jobben med å redusere konfliktnivået ligger hos alle parter i det amerikanske samfunnet.

– Ansvaret ligger hos politikere på begge sider. Men jeg mener at den talen vi hørte i natt, og den opptakten Biden og Harris har hatt, gir et positivt signal om at dette er mulig å få til, sier Solberg, og legger til viktigheten av å ta avstand fra høyreekstremisme.

– Kan du peke på noen områder der du tror vi utenfor USA vil merke at USA har fått en ny president?

– Jeg opplever at signalene som gis om deltakelse i den internasjonale verden, for eksempel knyttet til klimaendringene, er positive. Det vil nok bli mer stabilitet. Trump har dyrket overraskelsen og uforutsigbarheten som politiske virkemidler, og det har gjort det vanskeligere for oss som er allierte, sier Solberg.

– Hva vil du savne med Donald Trump?

– Jeg tenker at det ikke er min jobb å vurdere hva jeg skal savne eller annet. Men jeg tenker at vi synes stabilitet er bra, og at uforutsigbarhet er en utfordring. Jeg kommer nok ikke til å savne uforutsigbarheten, men jeg håper at vi nå får se de lange linjene i amerikansk politikk, sier Solberg, og fortsetter:

– Det å samarbeide med USA gjør vi uansett hvem som er valgt som president. Vår opplevelse er at vi har hatt et samarbeid på våre viktigste områder med USA som har blitt styrket gjennom denne perioden.