Én strofe fra Bidens seierstale la USA-eksperten spesielt merke til

Natt til søndag holdt USAs kommende president, demokraten Joe Biden, sin seierstale i Wilmington i delstaten Delaware.

Seierstalen kom i etterkant av at amerikanske medier erklærte ham som valgvinner lørdag ettermiddag norsk tid. USAs president Donald Trump er fortsatt uenig i at Biden er valgets vinner.

– Skal ha hensikt

Talen Biden holdt i sin hjemby var veldig effektiv, sier TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2 Nyhetskanalen, rett at demokraten gikk av scenen.

– Taler skal ikke bare høres fine ut, de skal oppnå en politisk hensikt. Han hadde en oppgave om å være samlende, sier Bergesen.

Ifølge CNN ble seierstalen, som omhandlet at amerikanere må finne et samhold, skrevet for en god stund siden, men har gjennomgått en del justeringer denne uken, ettersom resultatene har blitt klarere og klarere.

Bergesen er ikke i tvil om Biden fikk til det han ønsket:

– Han oppfylte det han var ute etter, slår han fast.

Fridde til Trump-fansen

Han forklarer at det var spesielt én strofe han la spesielt merke til:

– «Let's give each other a chance». Det er ikke den mest pompøse linja, og kanskje ikke den som vil huskes best, men den har med «folksy, average Joe» å gjøre. Den gikk direkte til Trump-velgerne, og kom rett etter at han sa «Jeg skjønner dere, jeg har tapt en del valg selv».

Joe Biden henviste da blant annet til hans forsøk om å bli president i 1998 og 2008, da uten hell. Biden var tidligere president Barack Obamas visepresident fra 2009-2017.

Selve uttalelsen kan du se i videoen øverst i denne saken.

– Men nå er det på tide å legge vekk den harde retorikken. Vi må senke temperaturen. Vi må se hverandre igjen. Vi må lytte til hverandre igjen. For å komme oss videre må vi slutte å se på motstanderne våre som fiender. De er ikke fiender, de er amerikanere, uttalte Biden da han henvendte seg til Trump-velgerne.

Folkelig image

Ifølge The Guardian har Biden, som er født i Scranton i delstaten Pennsylvania, definert sin politiske personlighet på å fremstå som en helt vanlig kar. Scranton er en by som tidligere baserte seg på gruvedrift, og som også er stedet hvor handlingen til den amerikanske utgaven av TV-serien «The Office» utspiller seg. Bidens far flyttet familien til Delaware, hvor han bor også nå, da Joe Biden var ti år.

Da tidligere president Barack Obama introduserte sin tidligere visepresident under et velgermøte sist måned, var det ifølge The Guardian som «The scrappy kid from Scranton».

– Jeg begynte å beundre Joe som en mann som tidlig lærte å behandle alle han møter med verdighet og respekt, og som lever med ordene hans foreldre lærte ham: «Ingen er bedre enn deg Joe, men du er ikke bedre enn noen».