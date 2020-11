Joe Biden: – Jeg skjønner at dere er skuffet

TV 2 utpekte Joe Biden som USAs nye president fredag ettermiddag. Lørdag, rett før klokken 17.30, gjorde nyhetskanalen CNN og nyhetsbyrået AP det samme, før andre amerikanske nyhetsorganisasjoner fulgte etter.

– Jeg er beæret over at dere har valgt meg til å lede dette storslåtte landet, var Bidens første kommentar etter nyheten kom.

Statsminister Erna Solberg er blant statslederne som allerede har gratulert Biden med valgseieren.

Seierstale

Natt til søndag gikk Biden på scenen den i lille byen Wilmington i delstaten Delaware, der han bor.

På grunn av koronapandemien er dette ikke en planlagt folkefest, og rundt 300 personer har fått slippe inn på selve området foran scenen. Resten må holde seg ved parkeringsplassen utenfor.

Bidens hovedbudskap i talen var forventet at å være at det amerikanske folk må finne sammen, og at han skal være en president for hele USA, ikke bare partiet sitt.

Ifølge CNN ble talen vært ferdigskrevet en god stund, men har gjennomgått en del justeringer denne uken.

Da han holdt en tilsvarende tale samme sted døgnet før turte han ikke å erklære seier, men uttalte at han var sikker på seier.

Harris talte

Det var visepresidentkandidat Kamala Harris som gikk først på scenen, rett før klokken 02.30.

– Dere har valgt Joe Biden til å bli USAs neste president, erklærer hun.

Hun omtalte Biden som en president som «representerer det beste i alle amerikanere»

– Jeg vet ting har vært utfordrende, spesielt de siste månedene. Smerten og utfordringen har vært store, men vi har også sett sjenerøsiteten og modigheten deres. Dere har marsjert og organisert for rettferdighet i måneder, sier Harris.

Hun takket alle som har arbeidet på valgkampen.

– Dere har beskyttet integriteten til demokratiet vårt, sier hun.

Jubel

Til høylytt jubel og overdøvende biltuting gikk hovedpersonen på scenen klokken 02.40 norsk tid.

– Folkens, folket har talt, og gitt oss en overbevisende seier for oss, folket. Vi vant med mest stemmer noensinne i historien. 74 millioner, sier Biden.

Som ventet lovet han å være en president som skal forsøke å forene demokrater og republikanere.

– Jeg lover å forene nasjonen, ikke splitte den. Jeg skal ikke se røde og blå stater, sier han.

Han kom også med en klar oppfordring til sine meningsmotstandere:

– Jeg skjønner at dere er skuffet. Jeg har tapt noen ganger jeg også, uttaler Biden.

– Det er på tide å legge vekk den harde retorikken. Vi må senke temperaturen. Vi må se hverandre igjen. Vi må lytte til hverandre igjen, sier han videre.

Trump på golftur

Kort tid før Biden ble erklært som vinner av presidentvalget lørdag ettermiddag, dro president Donald Trump til en golfklubb i Virginia, der han spilte i flere timer. Da han kom hjem fra turen ble han møtt av tusenvis som feiret tapet hans utenfor Det hvite hus og ved plassen som har fått navnet Black Lives Matter Plaza.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Det hvite hus har signalisert overfor journalister at president Donald Trump ikke kommer til å vise seg offentlig i løpet av lørdagen. Det betyr at han ikke vil komme med noen offentlig uttalelse natt til søndag norsk tid. Trump ble også observert da han poserte for bilder under en bryllupsfest, men da uten å kommentere valget.

På Twitter legger ikke skjul på hva han synes om valget:

– Jeg vant valget med stor margin, skrev han på Twitter i 16-tiden lørdag.

I en uttalelse har han sagt at «valget er langt fra over».

Flere søksmål

Hans personlige advokat Rudy Giuliani kom lørdag med anklager om valgfusk i blant annet delstaten Pennsylvania. Påstandene er så langt ikke dokumentert.

Trump-valgkampen har levert en rekke valgkampsrelaterte søksmål for å utfordre resultatet i forskjellige distrikter, men ifølge nyhetsbyrået AP tror ikke juseksperter at dette vil utgjøre noen forskjell.

Den nye presidenten tas i ed 20. januar 2021. Før det skal blant annet valgmannskollegiet møtes, noe som skjer i midten av desember.