Derfor mener TV 2s eksperter at Chelsea er en tittelkandidat

– Det er en lang sesong og kampene kommer tett som hagl. Lampard kan nesten velge og vrake, han kan sette på dem som passer best. Jeg føler Chelsea har en stall som gjør det mer logisk å nevne dem som tittelutfordrer enn andre, sier Simen Stamsø-Møller.

Etter en varierende start på sesongen har Chelsea de siste to ukene slått ut i full blomst. Frank Lampards menn har ikke tapt på elleve kamper i alle turneringer. Deres forrige og sesongens eneste tap kom mot Liverpool 20. september.

Dette har ført til at de leder Champions League-gruppen sin, samt at de har heng på toppen i Premier League.

Nå tror TV 2s fotballeksperter at Chelsea kan bli et lag å regne med denne sesongen.

– Jeg mener de kan det. Dersom Tottenham kan blande seg inn, så må man kunne si at Chelsea også kan gjøre det. Jeg tror vi kan se nedover på tabellen og ta med Manchester United også, sier Erik Thorstvedt.

Stamsø-Møller er ikke helt enig i at United bør nevnes i samme åndedrag.

– Jeg tror Chelsea kan ha et høyt nok bunnivå. Det er ofte nøkkelen for lag som vinner serien. United har et veldig lavt bunnivå, derfor tror jeg aldri i verden at de kan vinne tittelen. Chelsea kan spille dårlig og vinne, det tror jeg, sier Stamsø-Møller.

Stjernekjøpene har begynt å vise seg frem

I sommer signerte Chelsea flere stjernespillere. Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech og Thiago Silva, ble alle hentet inn for å styrke startelleveren til Frank Lampard.

Flere av dem har allerede vist hva de kan tilby klubben. Hakim Ziyech som grunnet en skade har vært hindret å spille mye, har de siste kampene vært i storform.

Mot Sheffield United var han nesten involvert i alt blåtrøyene skapte, og ble etter kampen hyllet av TV 2s eksperter, Lampard og medspillerne.

– Vi har hentet nye spillere, de har vært et friskt pust inn i troppen vår. Samspillet kommer seg for hver kamp. Selvtilliten er tilbake, og vi har stor tro på oss selv, sier Tammy Abraham til Sky Sports etter kampen.

– Er dere en tittelkandidat?

– Definitivt, sier Chelsea-spissen.

Frank Lampard er også fornøyd med hvordan nysigneringene har kommet inn i troppen.

– Dette er et lag i stor utvikling. I dag viser vi gode tegn, nå handler det om å fortsette utviklingen, sier Chelsea-sjefen til Sky Sports.

Holdt på å rote det til for få uker siden

Thorstvedt mener likevel at man ikke må bli helt revet med etter 4-1-seieren mot Sheffield United. Det er nemlig kun få uker siden Chelsea holdt på å rote det skikkelig til.

– Det er ikke lenge siden de spilte uavgjort mot Southampton og lå under 3-0 mot West Bromwich, sier han.

– De er et lag i utvikling med mange nye spillere, kontrer Stamsø-Møller.

– Vi tenker «wow» for en gjeng, men det er Sheffield United de slår. Beklager å måtte si det, men de er grusomme for tiden. Slik de spiller nå, så er de ikke i nærheten av Premier League-nivå, sier den tidligere Spurs-keeperen.