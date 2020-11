Personer med skytevåpen pågrepet i Oslo

To personer våpen har blitt pågrepet av politiet i Oslo lørdag kveld.

Politiet, hundepatruljer og politihelikopter søkte i området rundt Mortensrud i Oslo etter en melding om en person med våpen.

– Cirka klokken 19.30 fikk vi melding om at en mann med et skytevåpen befant seg utenfor et hus. Vi sendte derfor flere patruljer til stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Da politiet kom frem var personen borte.

– Under et søk finner vi to skytevåpen i en søppelkasse ikke så langt unna. De klarer vi å knytte til en mann og en dame i 20-årene som vi får kontroll på, sier operasjonslederen.

Begge personen har blitt pågrepet. Våpnene var skarpladet med ammunisjon, men det har ikke blitt avfyrt skudd.

– Vi ser alvorlig på at folk går rundt med skarpladede våpen i det offentlig rom. Vi kan ikke utelukke at dette har til gjengtilknytning å gjøre, sier han.

Politiet opplyser at det er rolig på stedet.