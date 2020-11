Gigantisk keepertabbe da Brann satte sur rekord

Brann–FK Haugesund 1–2 (0-0)

Brann er på desperat poengjakt etter at deres svake sesong har sendt dem nærmere og nærmere nedrykksstriden. Lørdag ble det et nytt tap for Brann.

Se sammendraget fra kampen øverst!

– Vi gjennomfører en ok hjemmekamp, men det er helt utilgivelig å slippe inn slike mål vi gjør. I den situasjonen vi er nå, så gjør vi det veldig vanskelig for oss selv. Det er en tøff dag for oss. Dette er en realitetssjekk på at vi er der vi er, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2 etter kampen.

Etter å ha uttalt at gull i 2021 var et konkret mål, var optimismen tilbake hos Brann-supporterne. Men effekten av ny trener har ikke slått til som bergenserne hadde håpet.

Nesten tre måneder og ti kamper har gått siden Kåre Ingebrigtsen ledet sin første kamp som Brann-trener. Den endte med tap for Mjøndalen.

Siden kampen 16.august har Brann tapt fire, spilt fire uavgjort og tatt en seier. Det er syv poeng på ti kamper.

– Jeg kan ikke huske sist vi vant en fotballkamp, dette er tungt, sier målscorer Petter Strand til TV 2 etter kampen.

Skuffet Ahamada

Et av grepene Ingebrigtsen gjorde før FKH-kampen var å bytte ut Håkon Opdal med Ali Ahamada. Sisteskansen vartet opp med en gigantisk tabbe da stillingen var 0-0.

Et valg Ingebrigtsen etter kampen understrekte dreide seg om at Ahamada fortjente en sjanse etter å ha vært god på trening.

— Det er skuffende. Det var en viktig kamp og vi tapte den. Jeg er skuffet som alle andre, sier Ahamada til TV 2.

– Føler du at det første målet er din skyld?

– Ja, det er mitt ansvar. Jeg er uheldig på målet, jeg er veldig skuffet, sier Ahamada.

Ni hjemmekamper på rad uten seier er ny rekord for Brann. Aldri før har klubben gått så mange kamper uten å vinne på hjemmebane. Forrige seier på Brann Stadion kom 12. juli da Brann vant 3-1 over Sandefjord.

– Det er skuffende, det er trist. Det er vår egen feil, men vi kan ikke henge oss opp i det. Vi må jobbe oss ut av det sammen. Det er vi som må bruke høsten på å få oss ut av dette. Nå må vi bruke tiden fremover fornuftig, sier Ingebrigtsen.

Gedigen keepertabbe

Det var et heltent Brann-lag som gikk rett i strupen på gjestene fra Haugesund. Kampen var bare et minutt gammel da Fredrik Haugen hamret til fra 20 meter, men Helge Sandvik fikk opp armene, og slått ballen til hjørnespark.

Sandvik havnet nok engang i fokus etter 40 minutter.

Jón Gudni Fjóluson knuste alt og alle da Fredrik Haugen svingte et hjørnespark inn i FKH-boksen. Headingen var god, men Sandvik reagerte lynraskt, og fikk slått ballen i tverrliggeren. En fantomredning av sisteskansen.

TABBE: Her innser Ali Ahamada at han trolig har stått for et av Eliteseriens humorøyeblikk i 2020-sesongen. Foto: Marit Hommedal

Ti minutter ut i andre omgang var det Brann-keeper Ali Ahamada som havnet i begivenhetens sentrum. Sisteskansen vartet opp med en involvering som garantert havner på de fleste tabbe-kavalkader etter sesongen.

Aleksander Stølås stormet fremover, og hamret ballen inn foran mål. Ahamada skulle bare plukke ballen, men klarte ikke å holde ballen. Dermed forsvant ballen bak ham, og inn i Brann-målet. En gedigen tabbe av sisteskansen.

Brann svarte umiddelbart – så rotet de det til

For Branns del tok det heldigvis ikke lang tid før de utlignet. Sander Svendsen fikk en kjempemulighet, men nok engang vartet Helge Sandvik opp med en klasseredning.

Nok en skuffende kamp fra et lag som mener de er for godt til å rykke ned🚨



1 seier på 11 kamper for Kåre er jo rett og slett sjokkerende svakt. Brann har veldig mye å rette på før de er i nærheten av de beste lagene, og det meste av det er ikke Kåre sin feil, men 1 på 11 altså! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) November 7, 2020

Returen havnet i beina til Petter Strand, og da var Sandvik utspilt. Dermed var det 1-1 med 30 minutter igjen av kampen.

Kun fem minutter senere fikk FK Haugesund en gyllen mulighet til å ta tilbake ledelsen. Kristoffer Velde gikk ned i feltet, og dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket.

Niklas Sandberg var sikker og sendte gjestene tilbake i ledelsen.

– Det var enormt. Jeg bommet sist mot Aalesund, og da tapte vi. Jeg var ganske langt nede da. Det var litt skrevet i stjernene at det skulle gå motstatt i dag, sier FK Haugesunds matchvinner til TV 2.

Sandberg bommet på straffespark mot Aalesund i forrige runde da FKH tapte mot oransjetrøyene. Nå tror han at seieren over Brann sørget for plass i Eliteserien neste sesong.

— Dette betyr nok at vi spiller i Eliteserien neste år. Jeg tror vi skulle klart det uansett hvordan det hadde gått i dag, men nå skal det bli tøft å ta oss igjen, sier Sandberg.

Like før slutt holdt Strand på å score sitt andre mål. Sandvik som hadde hatt en strålende kamp bakerst hos FKH holdt på å rote ballen i eget mål, men slapp unna skrekken.

Flere mål ble det ikke på Brann Stadion. Med seks seriekamper igjen ligger Brann på 12. plass, fem poeng foran kvalikplassen.