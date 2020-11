Mjøndalen ydmyket erkerivalen og klatret over streken

Et intenst nabooppgjør endte 3-0 til Mjøndalen mot erkerivalen Strømsgodset. Maktdemonstrasjonen betyr vitale poeng i bunnstriden for bruntrøyene.

Ole Amund Sveen ga hjemmelaget en drømmestart allerede etter fire minutter. Gjestene fra Drammen jobbet seg godt inn i kampen og spilte seg til flere farligheter, men klarte aldri å omsette sjansene i mål. Det utnyttet Fredrik Brustad da han «chippet» inn 2-0 på elegant vis i 2. omgang, før innbytter Stian Aasmundsen kronet drømmekvelden med en presis heading.

Vegard Hansens menn klatrer med tremålsseieren opp på kvalifiseringsplassen, ett poeng foran bunnrival Start, som møter Sarpsborg søndag. Strømsgodset har ikke vunnet på ti kamper og er nå bare fire poeng foran Mjøndalen, som nå er nabo også på tabellen.

Pangstart

Mjøndalen gikk ut i hundre og fikk belønning for det allerede fire minutter ut i kampen. Martin Rønning Ovenstads frispark fant Sondre Solholm Johansen, som var sterkest i luften. Nedfallsfrukten endte til slutt hos Ole Amund Sveen, som smelte ballen i mål via et Godset-bein.

Godset spilte seg mer og mer inn i kampen etter sjokkstarten, men slet med å spille seg til farligheter. Mikkel Maigaard var nær utligning med en frekk markkryper midtveis i omgangen, men Mjøndalen-keeper Sosha Makani hang med på notene.

Enda nærmere var Ovenstad og Mjøndalen på en kontring etter drøye halvtimen, men vingens avslutning strøk stolpen.

Mot slutten av omgangen initierte Godset til en voldsom kanonade av fete målsjanser, men bruntrøyene og Makani sto imot til pause.

Brustad-frekkis

Godset hadde mye ball etter hvilen, men slet med å spille seg gjennom et dyptliggende hjemmelag.

Det fikk de svi for etter timen. Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth fant hurtigtoget Brustad på full fart gjennom et passivt Godset-forsvar. 31-åringen var iskald alene med Viljar Myhra og «chippet» inn sin andre nettkjenning på like mange kamper.

Hjemmelaget fikk kampen inn i sitt spor og hadde god kontroll på Strømsgodset, som aldri klarte å mobilisere noen skikkelig sluttspurt. I stedet var det innbytter Aasmundsen som fikk æren av å legge på til 3-0 for hjemmelaget.

Neste kamp for Mjøndalen er bortemøtet med Kristiansund, mens Strømsgodset får en tøff oppgave når de tar imot serieleder Bodø/Glimt på Marienlyst. Begge disse oppgjørene og resten av den kommende runden i Eliteserien spilles etter landslagspausen.

