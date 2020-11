TV 2s eksperter hyller Chelseas stjernekjøp etter praktkamp

Chelsea–Sheffield United 4–1 (2–1)

– Jeg har ikke sett på tabellen ennå, sa Sheffield United-trener Chris Wilder før kampen.

Det spørs om ikke Wilder bør vente enda litt lengre før han ser på tabellen. Faktum er nemlig at etter åtte seriekamper ser det bekmørkt ut for fjorårets store Premier League-overraskelse.

På åtte kamper har Sheffield United tatt ett fattig poeng. Etter like mange runder forrige sesong sto klubben med ni poeng.

For Chelsea handlet det om å henge på lagene som forsøker å få seg et forsprang på tabellen. Med Hakim Ziyech som dirigent ble det en kontrollert Chelsea-seier.

Seieren sørger for at Chelsea henger med i toppen av tabellen, nå tror Tammy Abraham at klubben kan kjempe om tittelen denne sesongen.

– Definitivt. Vi har hentet nye spillere, de har vært en frisk pust inn i troppen. Samspillet kommer seg for hver kamp. Selvtilliten er tilbake, og vi har stor tro på oss selv, sier Abraham på spørsmål om Chelsea er en tittelkandidat.

Marokkanske Ziyech viste ved flere anledninger sitt praktfulle overblikk og den magiske venstrefoten. Noe som fikk TV 2s fotballeksperter Erik Thorstvedt og Simen Stamsø-Møller til å ta frem superlativene.

– Den venstrefoten har de betalt mye penger for, og her ser vi hva de får igjen, var dommen til Erik Thorstvedt i pausen.

– Han er blant de spillerne i Ajax som ble glemt. Talentene ble plukket én etter én, men Ziyech ble igjen. Chelsea har hentet den perfekte spilleren til å løse opp forsvar. De har manglet den perfekte foten, her er den, sier Stamsø-Møller etter kampen.

Chelsea-dødaren brukte ti minutter på å score

Allerede før kampen var passert ti spilte minutter tok bortelaget ledelsen.

En innøvd cornervariant havnet i beina til Sander Berge, som skjøt mot det lengste hjørnet. Skuddet var løst, noe som fikk David McGoldrick til å involvere seg.

McGoldrick som «kun» scorer mot Chelsea var frekk da han styrte ballen i mål med hælen. Dermed har spissen scoret tre av fire PL-mål mot blåtrøyene fra London. Det har han gjort på 36 kamper på det øverste nivået i England.

– Det er en mann som er kjent for å ikke score mål. Han er elsket av fansen for sin knallharde jobbing, og en slags mytisk figur ettersom han scorer så lite, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Chelsea la seg ikke ned av den grunn. 13 minutter senere var det Tammy Abraham sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Hakim Ziyech fant Mateo Kovacic med en genial pasning. Den energiske midtbanespilleren fant Abraham som sørget for at lagene var like langt.

Syv minutter senere fikk Timo Werner en gedigen sjanse til å sende Chelsea i ledelsen. Tyskeren hadde sneket seg fri på bakre stolpe og smalt ballen i tverrliggeren, bak en forfjamset Ramsdale.

Men målet skulle komme. Kun minuttet senere tok Hakim Ziyech dirigent-rollen nok engang.

– Den venstrefoten har de betalt mye penger for

Den tidligere Ajax-spilleren viste frem sin magiske venstrefot. Ballen fra Ziyech var millimeterpresis, og Chilwell fikk en enkel oppgave med å sende Chelsea i ledelsen.

– Den venstrefoten har de betalt mye penger for, og her ser vi hva de får igjen. Han har et ekstremt bra overblikk og teknikk. Han kan tre den ballen nesten hvor han vil. Chelsea vil normalt sett ha en god dødballfot, men Ziyech sin fot er eksepsjonell, var dommen til Erik Thorstvedt i pausen.

– Han ser helt rolig ut når han gjør geniale ting, supplerte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Stjernekjøpenes aften

Chelsea tok full kontroll over kampen i andre omgang, og Sheffield United ble løpende mye etter hurtige Chelsea-spillere. Det meste dreide seg også her om Hakim Ziyech. Nesten hver gang Chelsea gikk fremover havnet ballen i beina til marokkaneren.

Og nesten hver gang ble det farlig.

Etter 76 minutter fikk Chelsea frispark nesten helt nede ved cornerflagget, og Ziyech stilte seg opp.

27-åringen pisket ballen inn foran Aaron Ramsdale, men keeperen rakk ikke å reagere engang før ballen lå i mål. Thiago Silva hadde nemlig løpt seg fri og knuste Sheffield United-forsvarerne i duellen. Brasilianeren stanget dermed inn sitt første Chelsea-mål.

– Jeg ser alltid i rommene før jeg slår pasninger. Det ser ut til at øyekontakten mellom meg og Silva var god i dag, sier Ziyech etter kampen.

Det tok bare et minutt før Ziyech igjen var involvert. Denne gangen var det Timo Werner som ble spilt alene med keeper etter en fantastisk pasning, men tyskeren sviktet.

Men det tok ikke lang tid før Werner fikk sin revansje. To minutter senere var han nådeløs alene med Ramsdale. Dermed ledet Chelsea 4-1.