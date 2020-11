Trump: – Dette valget er langt fra over

Selv etter at alle de store amerikanske mediene har erklært Joe Biden som USAs neste president, står Donald Trump fast ved at valget ikke er tapt.

TV 2 utpekte Joe Biden som USAs nye president fredag ettermiddag. Lørdag rett før 17.30 ble han erklært valgvinner av alle de store amerikanske mediene også.

Til tross for dette, står Donald Trump fast ved at valget ikke er tapt.

– Vi vet alle hvorfor Joe Biden haster med å falskt utgi seg for å være vinneren, og hvorfor hans allianser i media prøver så hardt å hjelpe han: de vil ikke at sannheten skal komme frem, sier Trump i uttalelse gjengitt av Sky News.

– Langt fra over

– Det enkle faktumet er at dette valget er langt fra over. Joe Biden har ikke blitt sertifisert som vinner i noen stater, og heller ikke i noen av vippestatene som skal omtelles, eller i stater hvor kampanjen vår har gyldige og legitime juridiske utfordringer som kan avgjøre den endelige seieren, sier presidenten.

Han trekker frem Pennsylvania som et eksempel.

– Våre juridiske observatører fikk ikke tilgang til å se på tellingsprosessen. Juridiske stemmer avgjør hvem som er president, ikke nyhetsmediene, sier Trump.

Han varsler at han skal ta saken til retten mandag for «å sørge for at valglovene blir fulgt» og at «den rettmessige vinneren blir erklært president».

MOT VALGRESULTATET: Trump-tilhengere som demonstrerer mot valgresultatet blir møtt av motdemonstranter i Lansing i den amerikanske delstaten Michigan. Foto: David Goldman / AP

– Rett til ærlig valg

– Det amerikanske folket har rett til et ærlig valg: det betyr å telle alle lovlige stemmesedler, og ikke telle noen ulovlige stemmesedler. Dette er den eneste måten å sikre at publikum har full tillit til valget vårt, sier Trump.

Han mener at «det er sjokkerende at Biden-kampanjen ikke er enig i dette grunnleggende prinsippet, og vil telle med stemmesedler som er falske, produsert eller avgitt av ikke-kvalifiserte eller avdøde velgere».

– Bare et parti som driver med urettferdige handlinger, vil ulovlig holde observatører utenfor tellerommet og deretter kjempe i retten for å blokkere deres tilgang. Så hva skjuler Biden? Jeg vil ikke hvile før det amerikanske folket har den ærlige stemmetellingen de fortjener og som demokratiet krever, skriver Trump.

Biden: – Beæret og ydmyk

Joe Biden på sin side har erklært seg selv som vinner, og skriver følgende i en uttalelse lørdag:

– Dette beviser enda en gang at demokratiet banker dypt i hjertet til Amerika, skriver han, og understreker at det er fantastisk at så mange har brukt stemmeretten sin i årets valg.

Joe Biden fikk over 74 millioner stemmer presidentvalget. Dette er det meste en presidentkandidat noen gang har fått i amerikansk historie. Samtidig fikk Donald Trump 70 millioner stemmer, som er nest mest for en presidentkandidat.

Utpekt fredag ettermiddag

TV 2 utpekte allerede fredag ettermiddag at Biden kom til å vinne valget. Lørdag ettermiddag meldte flere amerikanske medier det samme.

TV 2s tallknuser Terje Sørensen var da ikke lenger i tvil: Det er ikke lenger mulig for Donald Trump å bli gjenvalgt som president i USA, etter at han fredag utpeker Joe Biden som vinner i hjemstaten Pennsylvania.

– Pennsylvania har hatt ekstremt mange stemmer igjen å telle i dagene etter valget. Det har vært en klar tendens på at disse stemmene, som for det meste er poststemmer, har favorisert Biden klart. Vi tror at av de stemmene som er igjen, så vil Biden fortsatt hente mer enn Trump. Derfor føler vi oss veldig sikker på at denne staten vil gå til Biden, sa Sørensen da TV 2 utpekte Biden fredag ettermiddag.

Joe Biden hadde dermed sikret seg 284 valgmenn, og passerer med det den magiske grensen på 270 som er nødvendig for å vinne det amerikanske valget.

Saken oppdateres.