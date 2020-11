Ny Haaland-scoring – men Bayern ble for sterke for Dortmund

Borussia Dortmund - Bayern München 2-3 (1-1)

Stjernemøte lørdag kveld da Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund tok i mot Robert Lewandowski og Bayern München.

Dortmund lå under 1-3 med ti minutter igjen, men syv minutter før slutt ga Haaland Dortmund nytt håp da han reduserte til 2-3.

– Det var et knepent tap og vi var nærme. Det er kjipt nå. Jeg har spilt mot de tre ganger, og ikke vunnet en eneste gang. Jeg kjenner at jeg begynner å bli irritert over det. Nei, det er blytungt, sier Haaland til V Sport etter kampen.

Haaland mente at han måtte ta sin del av skylden for tapet.

– Jeg må klare å sette sjansene mine. I dag tok jeg et for mye touch på visse, eller samtlige situasjoner og det irriterer meg noe voldsomt nå. Så ja, hadde jeg satt dem, hadde vi fort vunnet, sier jærbuen.

Prøvde å felle Haaland – måtte selv ut med skade

Lewandowski presenterte seg allerede etter ett minutt, men skuddet gikk i nettveggen. Nære var også Haaland som kom alene med Manuel Neuer etter 22 minutter, men jærbuen satte ballen utenfor mål.

To minutter senere satt den for Lewandowski, men etter at VAR hadde sett på scoringen ble den annullert for offside.

Etter drøyt halvtimen spilt var Haaland på vei mot Bayerns mål. Joshua Kimmich gikk hardt inn og prøvde å felle Haaland som til tross klarte å holde seg på beina.

Det klarte derimot ikke Kimmich som ble liggende etter å ha forsøkt å stoppe Haaland. Bayern-stjernen måtte rett og slett gi seg for kvelden og ble støttet av banen. Han fikk også gult kort for taklingen av Haaland.

Haaland ga ny spenning

Både Haaland og Lewandowski var flere ganger farlig frempå de første 45 minuttene, men faktisk var det ingen av dem som stod bak omgangens to scoringer.

Først sendte kaptein Marco Reus Dortmund i ledelsen i det 45. minutt, før David Alaba utlignet for Bayern på overtid i førsteomgang.

Men det tok ikke lang tid etter pause før Bundesliga-toppscoreren sendte Bayern i ledelsen. Tre minutter ut i andreomgang headet Lewandowski inn 2-1.

Haaland kom ikke til de helt store sjansene etter Bayern tok ledelsen, og ti minutter før slutt økte Leroy Sané til 3-1 for ligalederne.

Men man skal aldri avskrive Erling Braut Haaland, for tre minutter senere bredsidet jærbuen inn reduseringen og dermed var det ny spenning i kampen.

På overtid ble nok en Lewandowski-scoring annullert for offside, og sluttresultatet ble dermed 3-2 til Bayern.

– Vi må bare fortsette på samme måte, det var veldig nære at vi fikk med oss poeng. Så vi må jobbe hardere og få ut den siste prosenten slik at vi blir like god som dem, sier Haaland til Bundesliga etter kampen.