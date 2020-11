TV 2 utpeker: Joe Biden vinner i Nevada og Georgia

Biden hadde allerede passert den magiske grensen på 270 valgmenn, og TV 2 kunne allerede fredag utpeke ham som vinner av det amerikanske presidentvalget.

Lørdag ettermiddag utpekte også amerikanske medier Biden som vinner.

Biden hadde allerede fredag ettermiddag 284 valgmenn, men får med Nevada og Georgia ytterligere 22 valgmenn, og ender opp med 306.

Tett

I Georgia var det tidligere lørdag 7.480 stemmer som skilte de to kandidatene.

Her vil det bli en omtelling av stemmer, noe delstaten selv har bedt om.

– Det er altså stemmer som allerede er telt, som skal telles igjen, det er ikke snakk om noe nytt valg, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

Han sier det skal svært mye til for at situasjonen skal kunne bedre seg noe nevneverdig for Trump ved en omtelling.

Ledet lenge

I delstaten Nevada har Biden ledet helt siden valgnatta. I delstaten, som gir 6 valgmenn, skiller det kun 25.699 stemmer i favør Biden.



Sørensen er likevel sikker på at Trump ikke vil klare å ta igjen Bidens ledelse.

– Biden har spilt fotball og fått «stang-inn» i en rekke delstater nå. Det er litt samme situasjon som Trump var i for fire år siden, da han vant en rekke delstater med små marginer, sier Sørensen.

Han understreker imidlertid at både Biden og Trump har fått svært mange stemmer ved årets valg.

– Det er ikke noe dårlig valg av Trump, han har fått litt over 70 millioner stemmer, som er det nest høyste en presidentkandidat har fått i historien, sier han.

Samtidig har Biden fått flest antall stemmer noen presidentkandidat noen gang har fått, med litt over 74 millioner stemmer.