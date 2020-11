Biden vinner valget – men så nær var Trump

Det skiller kun litt under 100.000 stemmer i noen viktige vippstater mellom de to kandidatene. – Joe Biden har fått mye «stang-inn», sier TV 2s tallknuser.

Fredag ettermiddag kunne TV 2 utpeke Joe Biden som vinner av det amerikanske presidentvalget.

Dette skjedde etter at TV 2s tallknuser konkluderte med at Biden vant Pennsylvania, og med det passerte den magiske grensen på 270 valgmenn.



Lørdag ettermiddag hang amerikanske medier seg på, etter at det kom inn ytterligere 2000 stemmer i favør Biden i Pennsylvania.



Men til tross for at Biden vinner valget, så er det svært lite som skiller de to kandidatene.

– For å si det sånn: Biden har spilt fotball, og han har hatt mye «stang-inn». Det er ikke nødvendigvis vanskelig å score på en straffe, men å få «stang-inn» er ikke lett, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

Han sammenlikner situasjonen Biden nå er i, med den Donald Trump var i ved forrige presidentvalg i 2016.

– Da var det Trump som tok flere viktige delstater med små marginer, sier han.

Under 100.000 skiller

Det avgjørende for Biden har nemlig blitt vippestatene Arizona, Pennsylvania og Wisconsin. Også i Georgia og Nevada har det vært jevnt, men også her ligger Biden an til å vinne.

I Arizona vant Biden med en foreløpig differanse på 20.573 stemmer.

I Pennsylvania vant han med 28.887 stemmer.

I Wisconsin vant han med 20.539 stemmer.

I Nevada leder foreløpig Biden med 22.639 stemmer.

I Georgia leder Biden foreløpig med 7.480 stemmer.

I disse delstatene, som til sammen gir 52 valgmenn, var Trump altså svært nær å vinne. Det skiller bare 99.904 stemmer mellom de to kandidatene i disse nøkkel-statene.

– Trump måtte vunnet fire av disse for å være sikre på seier. Betyr at litt under 100.000 stemmer i disse statene var med å avgjøre utfallet, sier Sørensen.

– Et jevnt valg

Sørensen konkluderer dermed at årets presidentvalg ble svært jevnt.

– Det vi ser nå, disse små marginene, det kjennetegner svært jevne valg, sier han.

Totalt sett har Joe Biden fått over 74 millioner stemmer. Dette er det meste en presidentkandidat i USA noen gang har fått.

Samtidig har Trump fått litt over 70 millioner stemmer – som er det nest høyeste antallet stemmer for en presidentkandidat noen gang.

– Trump har ikke gjort noe katastrofevalg. Han tapte, men han har fått veldig mange stemmer, og burde nå egentlig bare gi seg med flagget til topps og konkludere med at det var vel gjennomført. Istedet kødder han det til med å hyle og skråle, sier Sørensen.

Donald Trump har både i taler og via meldinger på Twitter hevdet at det foregår valgfusk, og at en rekke ugyldige stemmer blir talt opp. Dette avvises av myndighetene i de forskjellige delstatene.