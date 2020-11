– Må dra utenlands for å ta abort

– Hvem er fanatikerne?

– Det er de ytterliggående høyrepolitikerne her i Polen, som vil bestemme over livene våre på vegne av oss, sier Olga.

Det er svært strenge regler for å få innvilget abort i Polen. Bare hvis du er blitt utsatt for voldtekt eller incest, får du ta abort. Eller hvis det er fare for at du vil dø.

Nylig avgjorde landets grunnlovsdomstol at den tredje grunnen for å få innvilget abort var i strid med grunnloven. Inntil nå har det vært mulig å ta abort hvis fosteret var alvorlig misdannet og ville dø, enten før fødsel eller kort tid etter.

Denne uken ble regjeringen presset til å utsette den siste planlagte innstramningen i abortloven på grunn av de massive demonstrasjonene – de største siden kommunismens fall. På det meste har 100 000 vært ute i gatene samtidig.

Regjeringens utsettelse har likevel ikke stoppet raseriet blant mange polakker.

Protesterer på nettet

Koronasmitte og voldelige demonstrasjoner gjør det vanskelig for barnefamilier å delta i protestene. De har forsøkt med egne barnevennlige avdelinger i demonstrasjonstogene, men det har ikke fungert.

Olga og Magda står bak et arrangement de har lagt ut på Facebook for venner og familie. De vil gjerne protestere for retten til å ta abort, derfor møtes de i en park i Warszawa.

– Familier kommer med deres egne plakater og bannere. De tar bilder og legger dem ut på nett med hashtaggen #RodzinPrzeciwFanatykom (#FamilierMotFanatikere på norsk), forteller Olga.

På denne måten kan barnefamilier også markere at de er imot de begrensede rettighetene for kvinner til å ta abort. Olga driver et fotogalleri i hovedstaden og har ektemann og to små barn.

AMMER: Magda Rychard (35) ammer sønnen under protesten i parken. Hun hadde flyttet fra Polen hadde det ikke vært for familie og jobb. Hun kjemper mot en konservativ regjering, som blant annet mener en kvinne og en mann er de eneste som kan grunnlegge en familie. Foto: Santiago Vergara/TV2

Magda Rychard (35) tilhører også en kjernefamilie med mann og to barn. Hun er smykkedesigner og terapeut. Familien er blant dem som flytter protesten sin inn på nettet.

For henne handler dette om mer enn bare kampen for abort. Hun kjemper også for at en familie kan være noe annet enn mann, kvinne og barn.

– Jeg føler at vi lever i middelalderen. Hvis det ikke var for familien, så hadde jeg flyttet. Jeg vil ikke tilpasse meg, og jeg vil kjempe imot. Den regjeringen vi har nå er veldig konservativ og de har flertall. Men jeg tror dette er begynnelsen på slutten, sier Magda.

Hun legger til at hun tror de kan gjøre en forskjell ved å gjennomføre protester på en trygg og smittefri måte. Polen er blant de tjue landene i verden som er hardest rammet av korona. Landets nasjonale fotballarena er tatt i bruk som feltsykehus for å avlaste de vanlige sykehusene.

- Abort i det skjulte

Allerede i 2016 var Klementyna Suchanow en av grunnleggerne av kvinnestreik-bevegelse, All-Poland Woman's Strike. Bevegelsen startet abort-protestene. Etter hvert har demonstrasjonene blitt et grasrot-opprør.

– Demonstrasjonene har etter hvert handlet om alt som frustrerer folk, sier Klementyna.

Folk protesterer både mot vanskelighetene med å beholde jobben under pandemien, et dårlig helsesystem, propaganda i regjeringsstyrte medier og manglende rettigheter for kvinner.

Klementyna sier at unge kvinner ikke har rett til å oppsøke lege alene før de er 18 år, selv om den seksuelle lavalderen er 15 år. Hun mener unge kvinner ikke har noe seksuelt privatliv. Tilgangen til prevensjon er vanskelig, og abort foregår i det skjulte. På demonstrasjonene har grupper delt ut telefonnumre til «undergrunnsklinikker», som utfører aborter illegalt.

KVINNESTREIK: Klementyna Suchanov er en av frontfigurene i kvinnestreik-bevegelsen, som startet demonstrasjonene mot innstramningen i abortloven. Foto: Santiago Vergara/TV 2

- Kan tilby luksusaborter

Klementyna forteller om tilbud i det skjulte for å hjelpe kvinner til å ta abort i Polen. Disse tilbudene er ikke alltid trygge. Hun forteller at unge kvinner ofte klarer å finne fram på nettet og skaffe seg en abort. Det er verre for kvinner i 40-års-alderen med mange barn i en konservativ landsby i distriktene.

Mange forsøker å utføre abort selv, med store konsekvenser for helsen. Men det finnes organisasjoner som gir hjelp.

– Folk organiserer hjelp til å ta abort, enten med abortpillen, angrepillen eller til å reise utenlands. Innsamlingene som er blitt gjennomført etter at demonstrasjonene startet, er såpass vellykkede, at organisasjoner nå faktisk kan tilby ganske luksuriøse forhold for kvinner som vil ta abort i utlandet, sier hun.

Flere land, blant annet Sverige og Nederland, vil tilby polske kvinner abort.

Er imot demontrasjonene

Den vakre kirken med altertavle i gult og oransje midt i Warszawa er halvfull. Det er søndagsmesse. De fleste kirkegjengerne er godt voksne, men noen kvinner er der med store barneflokker. Prestene vil ikke snakke med oss. De sier de ikke er autorisert til å snakke på kirkens vegne. Få snakker engelsk, men Malgorzata, som er kirkegjenger, snakker engelsk og vil snakke med oss.

– Jeg er imot demonstrasjonene. Jeg synes kvinnene som demonstrerer er uansvarlige, i denne tiden med pandemi, sier Malgorzata.

Hun forsvarer demonstrantenes rett til å protestere og å ville endre grunnloven, men selv synes hun dagens abortrettigheter er gode.

– Kvinner har rett til abort på noen vilkår og jeg synes det er en liberal lov, sier hun.

Polen har rundt 38 millioner innbyggere og det utføres rundt 1000 lovlige aborter i året.