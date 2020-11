– United har faktisk ikke så veldig stor bruk for Pogba lenger

Simen Stamsø-Møller mener et Paul Pogba-salg vil være klokt, men sliter med å se hvem som skal punge ut for stjernespilleren akkurat nå.

Det var Solskjærs tirade mot FA som stjal showet etter Manchester Uniteds 3-1-seier mot Everton lørdag.

Manchester United-managerens slakt av kampprogrammet overskygget blant annet det faktum at Paul Pogba igjen var henvist til benken.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener franskmannen har utspilt sin rolle på Old Trafford.

– Det er ikke til å komme fra at det er veldig vanskelig å se hvilken nytte Manchester United har av Paul Pogba nå. Det eneste er selvfølgelig at det er mange kamper, og at han kommer til å være viktig i noen av dem, sier han.

– Elefanten i rommet

Det er rett og slett ikke plass til superstjernen.

– Det er elefanten i rommet: De har faktisk ikke så veldig stor bruk for ham lenger. Bruno Fernandes er såpass bra, og de som spiller bak ham gjør en jobb som Pogba ikke får til, mener Stamsø-Møller.

UNNSKYLD? Ole Gunnar Solskjær tok en prat med innbytter Paul Pogba etter kampslutt mot Everton.

Han mener bildene som rullet over tv-skjermen etter kampslutt sier det meste.

– Solskjær-bildet etter kampen er et tegn på det, der hvor han nærmest unnskylder seg til Pogba. Det er sånn det har blitt. Pogba må finne seg i å bidra fra benken i mange kamper. Det kan funke en stund, men så er det noe man kan slite med å opprettholde, mener fotballeksperten.

– Aldri vært så lite til nytte som nå

Situasjonen gir Pogba en helt ny utfordring.

– I løpet av sin seniorkarriere har Pogba aldri vært så lite til nytte som nå. Det er et lag som er satt opp på en måte der han i mange kamper blir overflødig. Han kommer helt sikkert til å starte noen kamper og komme med noen bidrag i løpet av sesongen, men det er pussig å se han bli kastet inn for å trygge et resultat. Jeg forstår at det har blitt sånn når de andre har kommet inn og gjort det såpass bra, spesielt Bruno Fernandes, påpeker Stamsø-Møller.

Det er spesielt portugiseren som bidrar til å gjøre Pogba overflødig.

– De har bare råd til å ha en som kan flyte rundt og ha frihet under ansvar. Fernandes jobber også begge veier, det gjør ikke Pogba like bra. Og produksjonen til Fernandes går langt utenpå ham, mener fotballeksperten.

– En overgang bra for alle parter

Stamsø-Møller påpeker at det er kantspillere Manchester United trenger nå, og at de har litt for mange sentrale midtbanespillere. Da er spørsmålet om de bør kvitte seg med Pogba?

– Hadde det vært mulig å få tilbake det de ga for ham er svaret absolutt ja, og de pengene hadde gjort veldig godt med tanke på å forsterke andre posisjoner, mener Stamsø-Møller.

Men, det er nemlig et veldig stort men...

– Hvem vil betale en milliard for Pogba i dagens marked, med dagens økonomi. Foreløpig er det en låst situasjon.

Stamsø-Møller tviler på at det vil skjer noe før tidligst til sommeren. Da har Pogba ett år igjen av kontrakten, som strekker seg til sommeren 2022.

– Hvis han ikke føler seg verdifull, og han er åpenbart en verdensklassespiller på sitt beste, så vil han sikkert ønske å spille fast på en storklubb. Juventus, Real Madrid, hvis han har mulighet til det er det bra for alle parter. Men jeg tviler på at det skjer før til neste sommer.