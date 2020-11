Illsint Solskjær: – Jeg har fått nok

Everton - Manchester United 1-3 (1-2)

Se intervjuet med Solskjær i vinduet øverst!

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok en sterk og viktig seier borte mot Everton, men nordmannen var ikke i godt humør etter kampen.

– Selvfølgelig var det tilfredsstillende å vinne, for vi var dømt til å mislykkes. De setter guttene opp til å feile. Vi fikk Luke Shaw skadet i dag fordi vi har vært i Tyrkia, vi har spilt enormt mange kamper denne sesongen allerede. Vi var i Tyrkia onsdag kveld, kom hjem torsdag og spiller tidligkamp lørdag. Det er fullstendig galskap, sier en tydelig opprørt Solskjær etter kampen og fortsetter:

– Og jeg kan ikke hylle guttene nok for den karakteren de har vist. Det er alt jeg ønsker å snakke om i dag. De guttene fortjener bedre enn å bli kastet utpå her for å feile i dag.

– Jeg har fått nok

– Forbundet setter oss opp til å feile. Vi har prøvd. Hvordan kan de sette oss opp etter en Champions League-kamp onsdag kveld i Tyrkia til kampstart i dag kl.12.30, spør Solskjær.

– Du har Liverpool mot Manchester City, de spilte tirsdag og har kamp på søndag. Hvem er det sitt ansvar? Vi har fått nok. Jeg har fått nok. Denne sesongen, jeg har sagt det før, vi må forstå hvordan disse spillerne i disse tider med pandemi hvor mentalt utmattende det er. Fysisk utmattende også, og de setter oss opp til å spille så tidlig i dag. Vi mistet Luke Shaw på grunn av det, understreker United-manageren.

Solskjær påpeker at han kunne vært mer fornøyd dersom Manchester United hadde fått søndagskamp istedenfor lørdagskamp denne runden.

– Det er absolutt ikke noe problem med en søndagskamp. Det er internasjonal pause etter på. Men det hele er bare en spøk.

Solskjær fikk flere spørsmål rundt seieren og spillernes prestasjoner, men fortsatte å gå tilbake til kampoppsettet.

– Fantastisk prestasjon etter å ha kommet tilbake torsdag kveld. Jeg kommer tilbake til det hele tiden. Vi snakket om det før kampen at de (Det engelske Fotballforbundet) skal ikke få gleden av å se oss tape igjen.

– Folk må forstå hvor vanskelig dette faktisk er

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er til dels enig med Solskjærs uttalelser, og understreker at det er svært krevende tider for mange fotballspillere.

– Han kan si dette når han har vunnet. Hadde han tapt, hadde alle bare sett på ham som en patetisk taper. Han benytter anledningen og det er helt fair, det. Men det er sannsynligvis en grunn til at det blir satt opp som dette. Det er jo et ekstremt puslespill, sier Thorstvedt og legger til:

– Han sier de har tapt Luke Shaw på grunn av det, men det kan være Shaw hadde blitt skadet selv om kampen hadde blitt spilt på søndag. Men jeg synes det er helt fair at han står opp for laget, og det er ekstremt krevende akkurat nå med det Champions League-oppsettet som har vært. Altså, de spiller så mange kamper, de reiser så mye at de får jo ikke trent omtrent. Folk må forstå hvor vanskelig dette faktisk er, altså. At de likevel går utpå og presterer sånn som i dag, synes jeg er imponerende.