Thomas Alsgaard tok fjerdeplassen i Skal vi danse

Lørdag var det klart for kvartfinalen i årets Skal vi danse. Til slutt var det Thomas Alsgaard (48) som måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Lørdag var det duket for årets kvartfinale i Skal vi danse. De fire gjenstående danseparene leverte to danser hver.

Da alle stemmene var telt opp, var det programleder Marte Bratberg (31) og skilegenden Thomas Alsgaard (48) som måtte i danseduell.

Samtlige dommere ønsket Bratberg videre i konkurranse.

Til sist var det Alsgaard som måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Det betyr at fysiker og programleder Andreas Wahl (37), realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (24) og Bratberg, sammen med dansepartnerne sine, allerede har sikret seg pallplass i årets Skal vi danse-sesong, og er klare for semifinale om en uke.

Denne uken fikk kjendisene hjelp på dansetreningen av dommerne til én av dansene. På grunn av koronasituasjonen kunne ikke dommerne danse med parene, slik de normalt sett ville gjort i tidligere sesonger.

Tore Petterson og Trine Dehli Cleve hjalp Alsgaard med salsa, og Kahungu med argentinsk tango. Egor Filipenko og Merete Lingjærde hjalp Wahl med salsa, og Bratberg med quickstep.

Danset for familie

Kahungu danset quickstep til ære for den viktigste personen i livet hans, nemlig mammaen sin.

– Hun fortjener mer enn en dans, men det er en dans jeg kan gi henne, så da er det det blir, fortalte han til God kveld Norge tidligere denne uken.

Sammen med dansepartneren sin Helene Spilling (24) besøkte de familien til Kahungu i Sarpsborg denne uken.

Du kan se mer fra da Kahungu og Spilling besøkte familien i Dansebobla.

I likhet med Kahungu hadde Bratberg også en familiehyllest i sin dans. I sin argentinske tango danset hun og dansepartneren Benjamin Jayakoddy (26) til sangen «Kings And Queens». I livet til Bratberg er det nemlig moren og faren som er kongen og dronningen.

Denne uken havnet Bratberg bakpå med dansetreningen, etter at hennes programleder-kollega i God kveld Norge Niklas Baarli (31) fikk feber. Dermed havnet begge i karantene.

Begge har tatt tester for korona, som kom tilbake negative. Dermed ventet noen lange og intense danseøkter på Bratberg og Jayakoddy, før lørdagens sending.

Leverte to danser

Skilegenden Thomas Alsgaard (48) leverte en salsa dommerne satte pris på. Alsgaard har selv erklært seg som parkettentusiast, men dommerne merket seg at han både hadde hevet blikket og smilte.

– Det er første gang jeg så deg litt tryggere på deg selv. Alt kom litt mer på plass, og det var godt å se, sa dommer Egor Filipenko.

Sammen med dansepartneren sin Rikke Lund (25) fikk de 29 poeng for sin salsa.

Realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (24) danset for sin mor da han leverte sin første dans i kvartfinalen. Sammen med dansepartneren sin Helene Spilling (24) fikk Kahungu imidlertid noe blandede dommertilbakemeldinger.

– Du var en smule stressa. Jeg vil gjerne ikke se sånne feil som du gjorde, men holdningen din er noe av det beste jeg har sett. Men i en kvartfinale vil jeg ikke se sånne feil, jeg blir fly forbanna, sa dommer Egor Filipenko.

Kahungu og Spilling fikk 34 poeng for sin quickstep.

Det ble brennhet på Fornebu da fysiker og programleder Andreas Wahl (37) danset salsa til sangen Gasolina. Dommer Merete Lingjærde spurte om det var flere enn henne som fikk hetetokter.

– Dette var helt fantastisk, sa hun, og fikk støtte av sin medkollega Tore Petterson:

– Dette var hot baby!

Sammen med dansepartneren sin Mai Mentzoni (26) fikk de 38 poeng for sin første dans.

Programleder Marte Bratberg (31) dedikerte sin argentinske tango til konge og dronningen i sitt liv, nemlig foreldrene sine. Dommerne ble svært imponert over Bratberg.

– Du har meldt deg på i kampen, påpekte dommer Trine Dehli Cleve.

Med dansepartneren sin Benjamin Jayakoddy (26) fikk 38 poeng for sin første dans.

Alsgaard rørte dommerne med sin rumba, da han og Lund danset sin andre dans.

De fikk 30 poeng for sin andre dans, og endte totalt på 59 dommerpoeng i årets kvartfinale.

Det ble full pott på Kahungu og Spilling, da de danset sin andre dans.

– Jeg sitter ofte å leter etter en god argentinsk tango på nett. Da ser jeg etter dette, sa Petterson.

Dehli Cleve ble så imponert at hun hintet om at hun snart bydde opp til dans.

Danseparet fikk 40 poeng for sin andre dans, og endte totalt på 74 dommerpoeng.

Selv om Wahl synes det er dumt at han er så mye borte fra familien sin, som han har vært under Skal vi danse, legger han ikke skjul på at han vil vinne. Dommerne ble imponert over Whal og Mentzoni sin følsomme wienervals.

Wahl og Mentzoni fikk 38 poeng for sin andre dans, og lå på toppen av listen med dommerpoeng, med totalt 76 dommerpoeng.

Bratberg og Jayakoddy avsluttet kveldens kvartfinale med en energifull quickstep. Filipenko påpekte at Bratberg burde være svært fornøyd med sin kvartfinale.

Danseparet fikk 34 poeng for sin andre dans, og endte totalt på 72 dommerpoeng.

