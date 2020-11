Innbrudd i bilen: – Håper det var verdt det for den som gjorde det

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter dansetrening fredag kveld skulle Nate Kahungu og Helene Spilling gå til bilen for å kjøre hjem. Det som møtte dem var et knust bilvindu.

Kvelden før lørdagens kvartfinale i Skal vi danse var proffdanser Helene Spilling (24) og deltaker Nate Kahungu (24) på trening til sent på kvelden.

Da de omsider skulle dra hjem ble de møtt av noe uventet i parkeringshuset.

KNUST: Hele bilvinduet var knust da Helene Spilling og Nate Kahungu kom til parkeringshuset. Foto: Privat

– Vi gikk ned begge to og så ser vi på hverandre og bare: «Shit!». Hele vinduet var borte, forteller Spilling til God kveld Norge.

– Folk er frekke

Det viste seg at noen hadde brutt seg inn i bilen til Spilling ved å knuse et vindu.

– Folk er frekke ass, sier Spilling i videoen hun la ut på Instagram fredag kveld.

Vedkommende hadde også fått med seg en pose som lå i baksetet.

– Personen har sikkert tenkt at det var noe interessant i den og brutt seg inn og tatt den med seg, forteller proffdanseren.

Hun er tydelig oppgitt over situasjonen i Instagram-videoen og sier:

– Håper det var verdt det for den personen som gjorde det her.

Måtte le av situasjonen

Spilling forteller at det var klær i posen til en verdi av 1000-1500 kroner, og at de ikke har fått med seg ting til store summer. Selv er hun mest irritert over det knuste vinduet.

– Veldig typisk at det skal skje kvelden før sending når man har mer enn nok å tenke på, forteller hun.

Proffdanseren var glad hun hadde med seg Nate ettersom han lo av hele situasjonen.

– Uten ham hadde jeg nok blitt skikkelig sur, men jeg tror han synes det var veldig komisk, forteller hun.

Begge begynte etter hvert å le av hendelsen.

SPRETTEN: Nate Kahungu og Helene Spilling i Skal vi danse. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Jeg sa til han: «Er du glad du ble med meg til bilen nå?» Da svarte han: «Ja, for dette er priceless!», sier hun og legger til:

– Det er veldig kjipt, men jeg klarer ikke bli lei meg fordi han er så komisk.

Vurderer å anmelde

Danseparet fant ut at det var et overvåkingskamera like ved der bilen stod parkert, og Spilling håper de kan få klarhet i hvem som står bak.

– Jeg tror noen i produksjonen allerede har begynt å sjekke opp i om vi kan få tak i bilder fra overvåkningskamera, og så blir det å eventuelt anmelde det, sier hun og håper hun får noe igjen på reiseforsikring.

Spilling forteller at de måtte støvsuge alt glasskåret i bilen og tape igjen hele vinduet allerede på fredag for at de skulle kunne kjøre videre.

Danseparet ganske fornøyd med resultatet etter å ha fikset en midlertidig løsning på bilen med en søppelpose og tape.

Denne løsningen bruker de inntil de får hentet en ny bil med alle rutene på plass.