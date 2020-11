Kraftig økning i smittetall – dette bekymrer Nakstad mest

Lørdag ble det registrert ytterligere 605 nye smittetilfeller i Norge. Søndag er tallet 408.

En stor andel av de smittede er fra Oslo, Bergen og Drammen. Samttidig melder flere andre steder melder om rekordøkning.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener at det er viktig at vi iverksetter alle tiltakene så fort som mulig for å bremse utviklingen.

– Hver dag teller. Dette er ikke helgen for fest, men en helg for kakao og pledd, og å holde seg sammen med de man bor sammen med og ikke så mange andre, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Nærmer oss 100

Det er spesielt trenden i økende antall innleggelser på sykehus som bekymrer han mest nå.

Lørdag var 92 pasienter med påvist koronavirus innlagt på norske sykehus. Søndag økte tallet til 96 pasienter og det er det høyeste antallet siden april.

Elleve av pasientene får behandling med respirator, ifølge Helsedirektoratets oversikt. Det er to flere enn fredag.

– På det verste i mars var det innlagt 324 på sykehus med korona i Norge. Nå nærmer vi oss 100 og det bekymrer meg mest, sier han.

INTENSIVBEHANDLING: En av mange sengeposter for intensivbehandling ved sykehuset Østfold Kalnes. Det kreves store mengder kostbare maskiner for å gi optimal behandling. Foto: Tore Meek / NTB

Kan få akutte problemer

– Hvor forberedt er sykehusene på økte antall innleggelser nå i forhold til i våres?

– Sykehusene er bedre forberedt nå og de kan trolig håndtere 100, 200 pasienter, men det vil få konsekvenser. Da er man i en situasjon hvor man må stanse annen planlagt aktivitet, sier Nakstad.

Det vil føre til at ventekøene øker og at pasienter som ellers ville fått hjelp, ikke får det.

– Det er ikke sikkert det stopper der heller. Om det øker ytterligere kan vi få akutte problemer, sier den assisterende helsedirektøren.

– Kraftig nok

Både i Bergen og Oslo blir det innført svært inngripende tiltak for å begrense smittespredningen. Mange andre kommuner med økt smitte, vurderer også regjeringens anbefalte lokale tiltak.

– Er tiltakene det som skal til for å stoppe smitten?

– Det er en kraftfull og god pakke i tillegg til de nasjonale tiltakene, så jeg tror dette er kraftig nok til at vi kan snu smittetrenden, sier Nakstad.

I tillegg mener han at hver enkelt må bidra ved å følge smittevernreglene og de nye restriksjonene.

– Alle må følge reglene, være hjemme når man er syk, holde god avstand og ikke være sammen med for mange mennesker i ukene fremover. Lykkes vi med det samtidig som vi stopper importsmitten, så kan vi snu smittetrenden ganske raskt, sier Nakstad.

– Da vil vi få en motivasjon ved at vi ser at det vi gjør hjelper, sier han videre.

Fra midnatt natt til lørdag innføres landsomfattende skjenkestopp og forbud mot nye gjester etter klokken 22. I tillegg anbefales folk å være hjemme og unngå sosial kontakt.

I Bergen ble det innført enda strengere tiltak fra natt til lørdag. Oslo stenger ned fra mandag.