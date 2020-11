Zidane til TV 2: – Jeg har ingen tvil om hvilken spiller Ødegaard er

Zinedine Zidane forteller at Martin Ødegaard er hundre prosent klar for spill.

Martin Ødegaard igjen aktuell for spill mot Valencia etter skadeopphold nummer to de siste månedene. Han har bare 115 minutter på banen så langt denne sesongen.

På spørsmål fra TV 2 om hvor Ødegaard passer best inn på Real Madrids lag, velger Zinedine Zidane å rose nordmannen.

– Vi vet hvilken kvalitet Ødegaard har. Han har akkurat kommet tilbake og du må gi ham tid, sier Real Madrid-treneren på lørdagens pressekonferanse.

– Tilbake 100 prosent

Real Madrid-manageren fastslår at nordmannen nå er tilbake for fullt.

– Han hadde smerter i kneet sitt, men er tilbake 100 prosent. Han er mye bedre. Litt etter litt må han tilpasse seg situasjonen og laget. Jeg har ingen tvil om hvilken spiller han er, sier Zidane.

Zidane høres imidlertid ikke akkurat ut som han er overbegeistret for at en friskmeldt Ødegaard nå skal på landslagsoppdrag for Norge.

– Om det plager meg eller ikke... landslaget kan ta ut Ødegaard, og det er det de har gjort. I morgen vil han være med oss, fastslår franskmannen.

– Ikke bra for spillerne

Tidligere i høst avla nordmannen en positiv koronatest, men den viste seg å være såkalt «falsk». Dagene etter var Ødegaards prøver negative.

Nå har lagkameratene Casemiro og Eden Hazard har avgitt positiv Covid-19-prøve og er uaktuelle til kampen mot Valencia søndag.

Flere spanske nettsteder melder om saken, blant annet Marca. Klubben har også lagt ut en uttalelse på sin hjemmeside.

– Det er jo ikke bra for spillerne, men slik er livet. Hva skal vi gjøre? Vi må bare akseptere situasjonen og gjøre det beste ut av det, sier Zidane.

Casemiro og Hazard ble testet fredag, og resultatene indikerte at de er smittet. Resten av spillertroppen og trenerne fikk alle tilbake negative tester. Lørdag måtte hele troppen igjen gjennom testing før treningen.

Hazard har hatt et skademareritt siden flyttingen til Spania og var endelig tilbake i rimelig form. Nå får han trolig en ny pause. Casemiro er en meget viktig spiller for Zidane.

