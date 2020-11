United slo tilbake: – Han er en naturlig begavelse

Everton - Manchester United 1-3 (1-2)

Se kampsammendrag over!

Saken oppdateres!

Etter tap for Arsenal og en svak kamp mot Basaksehir i Champions League i midtuken har presset økt på Ole Gunnar Solskjær.

– Vi er alle såret og klare for å slå tilbake, sa nordmannen på fredagens pressekonferanse.

Og Manchester United slo tilbake og påførte Everton deres første hjemmetap for sesongen.

– Nok en gang slår Solskjær tilbake når presset er som størst. Vi så det i desember i fjor, vi så det etter tapet for Burnley i januar og vi ser det igjen her, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Dette var øyeblikket



Dagens mann for United var Bruno Fernandes. Han var svært fornøyd med hvordan laget responderte på å ha havnet under 0-1.

– Etter det første målet hadde vi en glimrende reaksjon, og gjorde det vi måtte gjøre, sier Fernandes etter 3-1-seieren.

Selv scoret han to, og noterte seg for en målgivende da Edinson Cavani satte det siste.

– Vi kjenner kvaliteten våre og jobber hardt. Det var vanskelig å komme seg etter tapet for to dager siden. En lang flytur, tap, en drittkamp fra oss og alt gikk feil. Dette var øyeblikket vi måtte gjør noe, og det gjorde vi, fastslår Fernandes.

Everton tok ledelsen

Manchester United fikk derimot ikke en enkel start på Goodison Park. 19 minutter var gått da Bernard sendte Everton i ledelsen etter et langt utspill av Jordan Pickford.

– Manchester United fikk det ikke til å stemme og de fant ikke rytmen. De hadde ball, men det funket ikke helt for dem, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Premier League Studio.

Fernandes best av alle

Men så begynte United-maskineriet å fungere. I det 25. minutt headet Bruno Fernandes inn utligningen, før samme mann sendte United i ledelsen syv minutter senere.

– Han er en naturlig begavelse. Om det er med hodet, høyrefoten, eller venstrefoten gjør han det meste riktig, er tilbakemeldingen fra Stamsø-Møller.

Bruno Fernandes har på sine ti bortekamper i Premier League hatt 13 målpoeng, ni mål og fire assist. Det er mer enn noen annen Premier League-spiller har klart på sine første ti bortekamper tidligere, ifølge OptaJoe.

– Han har altså målpoeng i ni av ti kamper. Det er helt sykt, understreker TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Cavani scoret sitt første

Édinson Cavani satte inn 3-1 på overtid, han første scoring for Manchester United - assisten? Den kom fra Bruno Fernandes.

– Her må vi gi Bruno Fernandes skryt. Han har et hat trick på gang, og mange hadde tenkt at den sjansen skal jeg ikke la gå fra meg. Istedenfor kamuflerer han en nydelig pasning ut, og Cavani slipper maset om når han skal score sitt første mål, for det er nå gjort, sier Thorstvedt.

– For en fotballspiller, det er så herlig å se på. Det er nesten en perfekt gjennomført 90 pluss minutter av Bruno Fernandes, mener Stamsø-Møller.