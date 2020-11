Frir til gjester for å få solgt de siste dråpene. – Dette er ikke tiden for fest

– Vi prøver å få solgt de siste tankene og maten for å slippe svinn av to grunner: Økonomien og at det er utrolig trist å kaste mat og drikke.

Det sier medeier Kristian Afzelius i Rodeløkka Invest AS til TV 2.

Natt til tirsdag trer skjenkeforbundet i kraft i Oslo, og svært mange restauranter stenger dørene fordi det ikke er lønnsomt å drive når man ikke kan servere alkohol, i tillegg til at myndighetene har bedt folk om å holde seg hjemme.

Skjenkestoppet påfører restaurantene store økonomiske tap. Det er årsaken til at Rodeløkka Invest AS har bedt restaurantene de eier, om å få folk til å komme å ta et siste måltid eller en siste øl før de stenger de neste tre ukene.

– Ikke grottefest

Blant annet har Schouskjelleren Mikrobryggeri og restauranten Trattoria Popolare oppfordret til henholdsvis «Drikk opp resten festen» og «Kom til oss for å tømme skap og kjølere» på Facebook.

– Vi snakker ikke grottefest, men vi ønsker at flest mulig mennesker hjelper oss med å tømme kranene, og alt skjer etter smittevernreglene, understreker Afzelius.

Rodeløkka Invest AS eier over ti serveringssteder i hovedstaden. Alle bortsett fra én, pastautsalgsstedet Pasta Fresca, stenger dørene neste uke.

BER OM STØTTE: Denne restauranten i Oslo ber om at folk støtter dem som følge av den sosiale nedstengingen i Oslo. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Afzelius sier han regner med at 4-5000 liter øl kommer til å gå i vasken, altså som blir svinn, som følge av skjenkestoppen. Hundretusenvis av kroner er dermed tapt bare i øl.

I tillegg kommer tap av mat og andre utgifter, som lønn i ti dager for de rundt 250 ansatte som blir permittert fra tirsdag. Og selv om de ikke har inntekt, må leie, strøm, forsikringer og andre utgifter betales.

1. september ble lønnskompensasjonsordningen endret, og arbeidsgiver må nå betale ti dager lønn. For dem som ble permittert før den datoen, betalte arbeidsgiver bare to dager, og Nav resten.

– Nødvendig

Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte de nye, strenge tiltakene fredag, ba han folk starte å følge dem med en gang og ikke vente til tirsdag.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) svarer følgende til TV 2 på spørsmål om de støtter at restauranter ber gjester ta en siste øl i helgen:

– Jeg har stor forståelse for at utelivet er i en vanskelig situasjon. Men Oslo har en alvorlig smittesituasjon, så dette er nødvendige tiltak for å få ned smittetallene, sier Steen.

I TRÅD MED REGLENE: Schouskjelleren Mikrobryggeri oppfordrer folk til ta seg en tur i helgen for å få tømt fatene. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

– Både Næringsetaten og politiet rapporterer at det har vært en rolig fredag kveld med få mennesker ute, så det virker som om folk har skjønt alvoret. Det er jeg glad for, sier han også.

I likhet med byrådslederen kommer Steen kommer med en klar beskjed om når man skal begynne å følge rådene.

– Selv om de nye tiltakene først gjelder fra mandag klokka 24:00, så vil jeg be folk om å følge de allerede nå. Det betyr at vi må være mest mulig hjemme og holde avstand til hverandre. Nå har vi sjansen for å unngå full nedstengning av samfunnet, den må vi gripe. Derfor er dette ikke tiden for fest, sier han.

Vil ikke ha ville tilstander

Administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho, som også eier en rekke restauranter i Oslo, sier at de ikke kommer til å gå ut med en oppfordring slik som Rodeløkka Invest AS har gjort overfor sine serveringssteder.

– Grunnen til at vi ikke oppfordrer til det, er at det har vært ville tilstander tidligere. Nordmenn har en tendens til å tenke at de skal ta det helt ut når det er siste kveld. Vi ønsker at så mange som mulig kommer, men i kontrollerte former. Det er det viktigste for oss, sier Svendsen.

Han anslår at bare tapet på øl, mat og vin kommer på 2 til 2,5 millioner kroner de tre neste ukene som følge av skjenkestoppet for de tolv restaurantene de eier.

De rundt 100 ansatte blir neste uke permittert, og lønnskompensasjon for dem må de også betale, i tillegg til andre faste utgifter.